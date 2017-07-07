研究：嗜甜食的孕媽咪 恐提高寶寶過敏機率

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）又有一份新研究顯示，孕媽咪的飲食習慣與寶寶日後的健康息息相關。根據發表於《歐洲呼吸學會期刊》(European Respiratory Journal)的研究發現，孕媽咪若攝取過多糖類製品，將提高寶寶日後罹患過敏和過敏性哮喘的機率。

過往的研究主要將重點擺在寶寶自身的飲食習慣和誘發過敏或過敏性哮喘的關連性，而該份研究是首份提出孕媽咪飲食習慣和寶寶過敏或過敏性哮喘的相關性。研究人員分析了1990年代9000位孕媽咪的飲食習慣(包括：咖啡、茶和甜食，不包含蔬果或奶製品)，並對比他們的孩子7歲時是否有過敏（包括：塵蟎，貓和花草）和過敏性哮喘的情況。

結果發現，孕媽咪若攝取過多的糖類食品，日後孩子罹患過敏機率高出38%，而比孕期完全不碰甜食的高出73%；研究也發現，孕媽咪嗜甜食的飲食習慣並不會提高寶寶日後濕疹或花粉症的風險。同時該研究也推翻寶寶攝取過多糖分會增加日後過敏的機率。

研究人員無法確切說明其的因果關係，但推斷過多的甜食會增加發育中的胎兒肺部組織發炎情形。另外，學者也認為，在過去50年來，歐美地區哮喘人數大幅度增加，雖然在某種程度上很難解釋原因，但肯定與飲食習慣拖不了關係，糖類製品在歐美人的飲食習慣中占了很重要的地位；因此學者認為，現階段迫切需要進行臨床研究，以剖析到底孕期食用糖類製品會不會影響寶寶日後的發展和健康情形。