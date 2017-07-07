既期待又怕受傷害  上班族的「假期症候群」

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）「放假」對許多上班族來說是令人欣羨的一件事，能夠有一段時間做自己喜歡的事，不需擔心工作進度或有特殊責任，但其實很多人對放假的態度仍是游移不定，心理學解釋這種既期待又怕受傷害的心理。

美媒Quartz報導，在有些公司，放假並不是個好選擇，有些人只要一放假就沒有薪水，如此無法負擔生活開銷，多數人在休假期間仍有支薪，但休假天數就會影響到年假日期，更有人因為公司業務太過繁忙而遲遲不敢向老闆開口，而最後一些人是根本不想放假，因為隨之而來的壓力會更大。

想像一下，看著才剛拿到駕照的朋友開在不同語言、對週遭標示牌和路標完全陌生的道路上，會是個享受的旅行體驗嗎？又或是倉促趕著上飛機，會是令人愉悅的嗎？

近年越來越多民調顯示，許多人不放假的原因，「假期壓力」是很大的因素，英國領導人與管理機構針對1,000名勞工所做的民調指出，「一場即將到來的旅程令73%的民眾感到焦慮」，一份美國醫學中心2015年所做的調查指出，在全部2,000位民眾中，62%民眾在冬天的旅程中有時會有壓力升高的現象，而經濟狀況是一項主要的壓力源，又或是在暑假時出遊的花費最大、金錢壓力也最高。

2013年，美國《赫芬頓郵報》針對1,000位美國勞工所做的民調指出，在假期前後為彌補休假的工作進度而增加的工作時間，令勞工們對假期更為卻步。

如哈佛醫學院的心理學教授Ellen Braaten所說，人類的大腦一次所能處理的事項有限，大腦負責規畫事項的前額葉皮層只有特定能力處理思考與行動，當人們一次要擠進很多事，它就會無法負荷，Braaten形容這些能力避免人們做出太靈敏或明智的決定，因為這些行為會讓人們感到更有壓力。

如果放假是這麼讓人嚮往又害怕的事，好處是這些大腦生成的壓力是短暫的，人們可能在放假的前一天或當天早上都十分焦慮，但當真正進入放假模式、看到美景、享受美食的當下，也許就會自動將公事拋到九霄雲外。