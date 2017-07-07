華泰王子大飯店 Ｘ 華漾大飯店

迎接幸福其實很簡單！華泰大飯店集團旗下華泰王子大飯店及華漾大飯店為小資新人們，推出2017「幸福久久」婚宴專案，以震撼優惠價格回饋新人，涵蓋飯店級婚宴菜色及大器場地、當日婚宴管家、華麗多樣的主題佈置，另加價更可享有華泰大飯店集團旗下「婚沁」專業婚禮企劃團隊為新人量身打造婚宴服務。超值優惠僅限「幸福久久」專案，輕鬆迎接幸福。

華泰王子大飯店 經典品牌，釀出超越時光的幸福

位於台北市中山區精華地段的華泰王子大飯店，精緻典雅的歐風裝潢，佐以東方味古董擺飾，大廳內大器的旋轉樓梯以浪漫拉紗圍繞，這裡有著說不盡的美麗故事。親友住宿客房更提供5折優待，讓至親好友全程參與每個重要環節。

華漾大飯店 圓夢之地，打造獨一無二的婚禮

華漾大飯店三館：美麗華、中崙、環球，地理位置絕佳、交通便捷。提供華美場地、飯店級菜色與會場主題佈置，獨家的進場星光大道，讓新人在最重要的日子成為最佳男女主角，在鎂光燈下閃閃發亮；專屬新娘休息室設備完善，更提供個人密碼式保險箱、貼心備品及迎賓水果盤，從容優雅迎接幸福時刻。

「幸福久久 」 超值優惠專案

華泰王子大飯店及華漾大飯店「幸福久久」超值優惠專案，皆提供主題式佈置，舞台囍字背板、每桌桌花、新人照片菜單與迎賓海報、桌卡製作、主桌獨立佈置、接待區及相本區，並提供音響及投影設備，讓婚禮如同一場盛大的饗宴。婚宴菜譜涵蓋波士頓龍蝦、干貝佛跳牆等各式頂級菜色、果汁無限量供應，滿足每個親朋好友的味蕾，試菜一桌更可享八折優待。專案優惠期間：華泰王子大飯店自即日起，於9月底前簽約並完成訂金支付；華漾大飯店即日起至2018年2月底止，平日週一至週四，於9月底前簽約並完成訂金支付。