世大運聖火成功登頂玉山主峰  續行台灣22縣市

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台北世界大學運動會聖火傳遞，昨(6)天從玉山登山口出發，今天清晨成功登頂玉山主峰，接下來聖火將繞行全台22縣市。



迎接台北世界大學運動會，聖火自義大利引燃返回台灣後，國內聖火傳遞首站為台灣最高峰玉山，由10名大學生組成的玉山聖火隊，攜帶著重達10公斤的登山裝備，手持高70公分、重約1公斤的聖火炬行進。

世大運組織委員會昨天在玉山登山口辦理祈福儀式，由世大運執行長蘇麗瓊從母火燈引出聖火交給火炬手，今天凌晨2時30分從海拔3,402公尺的排雲山莊出發，步行2.4公里、爬升550公尺，清晨5時20分成功將聖火送上海拔3,952公尺的玉山主峰，在台灣最高峰點亮，象徵本屆世大運聖火將由台灣最高處照亮全台，祈福世大運順利成功。



火炬手林國軒說，雖然此行只有2天，但過程發生許多讓他感動的事，眾人一起努力完成任務，不只10名火炬手很努力，還有工作人員、攝影師、導演、登山嚮導等人，都很努力完成任務，沿途遇到許多山友給予鼓勵，非常感動，最終成功帶著聖火登頂玉山。



火炬手辜昱嘉表示，攀登途中天氣還不錯，至少沒有下大雨，她很享受爬山過程，沿途可欣賞植物、美景，也有許多熱情民眾支持，「感受到聖火魅力實在非常強大」，今天登頂跟著聖火前進，夜色中特別感覺溫暖，雖然冷，但很開心完成任務。

在完成玉山首站聖火傳遞後，接下來聖火將繞行台灣各縣市，傳遞概念以「LOVE」的英文字母排列，串連起全臺22個縣市，象徵愛從臺北出發並散播至全臺，亦扣合聖火代表「愛與和平」的精神，7月13日更將前往澎湖縣，結合四面環海的優美海岸景觀，將以風帆方式傳遞聖火。