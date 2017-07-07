染髮後腫成大豬頭 竟是彩繪刺青惹的禍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）前往東南亞度假時，穿著比基尼在蔚藍海邊散步，秀出身上的彩繪刺青，多麼引人注目，但近年來傳出越來越多過敏病例。一名36歲經常染髮的女性，日前到峇里島旅遊體驗暫時性彩繪刺青後，皮膚開始過敏紅腫發癢起水泡，且數月來反覆過敏，甚至染髮後頭皮、臉部和髮際等部位都嚴重腫脹發癢。醫師表示關鍵在於染劑中常見的苯二胺，若濃度過高就易引起過敏。

台北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科主任溫素瑩說明，其實這兩次過敏的關鍵在苯二胺（Para-phenylene diamine，PPD）。苯二胺常見添加於深色染髮劑中，有可能會造成接觸性過敏成分，因此市售染髮劑會標示「使用前必須先做過敏測試」的警語，台灣衛生福利部明定染髮劑的苯二胺濃度不得超過2%。而彩繪刺青業者常為了著色時間更持久，捨棄安全性高的指甲花(Henna)，改添加苯二胺，有研究發現濃度甚至可高達64%，以至於大幅度提高過敏的機會。

苯二胺過敏屬於第四型過敏反應(Type Ⅳ hypersensitivity)，第一次過敏通常是接觸苯二胺後1-2周出現接觸性皮膚炎的臨床表現，而且身體對過敏成分會產生記憶，一但曾經發生苯二胺過敏的患者，再度接觸苯二胺時，過敏反應會縮短到12-48小時內就出現皮膚臨床症狀。

暑假將要來臨，東南亞旅遊是熱門去處，溫素瑩建議有過敏性體質的人，不要輕易嘗試彩繪刺青，尤其是曾經對染髮劑過敏的人務必小心。而彩繪刺青出現過敏的人也請千萬慎選染髮劑，尤其要染較深的髮色時，一定要注意是否含有苯二胺，免得出現過敏連環爆。