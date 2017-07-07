「起司換汽車」  日歐雙邊自由貿易協定(EPA)達成原則協議

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）歷經四年談判，日本和歐盟的日歐經濟夥伴關係協定(EPA)昨(6)日終於達成大致協議，這項協議直接挑戰美國總統川普主張的保護主義。

日歐EPA做為雙邊自由貿易協定，將廢除逾95%項目的關稅，可望成為占全球經貿三成的龐大經濟圈，兩者GDP合計佔全球28.4%，貿易總額合計36.8%，日媒稱EPA若順利簽署，將形成一個人口總和約世界總人口1成的新經濟圈。

但由於歐盟國家主要輸出的品項以農產品為主，日本輸出的多以工業製品為主，雙方談判最大爭點在汽車、紅酒與起司等貨品關稅。

最後歐盟同意對在全球占有領先地位的日本汽車業開放市場，換取日本對歐盟農產品撤除關稅，尤其乳製品和起司。

主管貿易事務歐盟執行委員馬姆斯壯(Cecilia Malmstrom)等人，6月30日抵達東京，與日本主管談判的外務大臣岸田文雄等人進行部長級會議，將協商提升到政治層級。



在東京舉行的2天協商後，7月5日換岸田文雄等人飛往比利時布魯塞爾進行第2輪部長級會議，並在當天晚間宣布已在部長層級達成EPA架構協議。



但日歐EPA架構協議仍須經日歐領袖會談做最後確認；一旦確認，雙方將在年底前完成EPA架構協議的細部內容，以便儘快生效上路。

據媒體報導，目前完成的部份，在日本方面，將新設起司進口架構，預計15年內廢除關稅，降低對本國酪農的衝擊；豬肉方面降低關稅、牛肉方面新設進口架構；用10年逐步廢除或降低義大利麵、巧克力關稅；立即廢除紅酒關稅；廢除名牌包及皮鞋等皮製品關稅。



在歐盟方面，7年內逐步廢除汽車關稅；立刻廢除逾9成汽車零組件品項關稅；廢除日本茶及日本酒關稅；歐盟放寬釀造法限制，讓日本紅酒可出口歐洲；廢除電視機等電氣製品關稅。

歐盟委員會主席榮克(Jean-Claude Juncker)表示，只要能達成協議，雙方幾乎所有關稅都會降低，形成不下於數十億歐元的價值，歐盟與日本合力推動自由貿易「對整個世界將是一個很強的信號」，意即歐盟與日本想扮演自由貿易領頭羊的角色。