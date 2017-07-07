臺灣企銀與保誠人壽攜手幫助弱勢兒童平安長大

臺灣企銀與保誠人壽的合作即將邁入第十年，昨(6)日由雙方共同舉辦的「百萬助家扶 一起好幸福」記者會，更象徵將兩家金融服務業的合作進入一個全新的層次！

由臺灣企銀董事長朱潤逢與保誠人壽總經理王慰慈聯袂出席。雙方除了在業務上默契十足、密切合作外，更將合作面向延伸到社會公益，推出「百萬助家扶 一起好幸福」的募款活動，為家扶基金會的「兒童保護」募款。該活動在臺灣企銀的數位與分行兩大通路同時進行，號召大家一起集結愛心，響應百萬募款，支持家扶讓孩子好好被愛，一起好幸福。

臺灣企銀董事長朱潤逢表示：「我們對這項公益募款活動，非常認同。很高興這次與保誠人壽合作，從業務層面擴展至社會公益，意義深遠。我們希望可以拋磚引玉，激發社會的正面能量」。保誠人壽自1999年在臺灣營運開始，一直是家扶基金會的公益夥伴，保誠人壽臺灣區總經理王慰慈說：「保誠人壽積極宣揚「一起好幸福」的人生態度，滿足客戶人生中的各種保障需求，也希望將「一起好幸福」實踐於企業社會責任。這次很高興與臺灣企銀攜手，聯結大家的愛心與企業資源，一起做好事，讓更多人一起好幸福。」

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳也感性的表示，家扶基金會自1987年起推動兒童保護工作，從倡議、推動兒童相關法案、設置兒童保護熱線、開辦寄養安置服務等，全面建構臺灣兒童保護服務網絡。然而，近年兒童保護的資助日益減少，亟待外界資源的挹注。保誠人壽今年得知家扶中心的兒童保護計畫需要更多的資源投入，便邀請長期合作的夥伴 - 臺灣企銀，一起為家扶基金會募款。林處長特別感謝兩大企業共同重視兒保議題，讓家扶基金會的孩子都能一起好幸福。

想要付出愛心、參與這項募款活動者，可以到臺灣企銀的官方網站活動網頁(設置網址連結)，點閱「外星人媽咪」影片，並留下姓名與電話，臺灣企銀與保誠人壽即共同捐出100元給家扶基金會，還有機會參加抽獎。此外，保誠人壽與臺灣企銀也在復興、豐原、高雄3家臺灣企銀分行設置討喜的i寶捐款機，並在20個分行設置捐款箱，方便客戶即時發揮愛心，支持家扶基金會推動兒童保護，照顧更多需要幫助的兒童。

保誠人壽與臺灣企銀的合作始於2008年，一直以來雙方皆有良好的默契。2016年，為支持臺灣企銀推行數位金融的策略，雙方開始在臺灣企銀的數位平台（Hi Bank）進行「一起好幸福」的宣傳活動，傳達「先把自己照顧好，才能照顧好自己所愛的人的理念。」這項活動受到臺灣企銀客戶與同仁的廣大回響，雙方決定在2017年繼續推廣「一起好幸福」的理念，並將其由品牌宣傳延伸至社會公益。讓客戶也能參與幫助社會中需要幫助的人，讓他們也能一起好幸福！