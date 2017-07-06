新北體育邁向國際 榮獲ICG大會授證會員

2017第51屆國際少年運動會（International Children’s Games，簡稱ICG）大會與開幕典禮於台灣時間今(6)日凌晨舉行，新北市是大會與開幕典禮當中最矚目的新成員。本次ICG賽會由秘書長許育寧率隊前往參加，由考那斯市長親自接待，本府許秘書長代表本市致贈天燈杯與茶葉，感謝考那斯市精心規劃精彩賽會。此外，本市今年首次受邀參加每四年召開一次的ICG大會，由教育局長林奕華在大會現場發表演講，本市榮獲大會提案通過，成為大會固定會員，林局長更榮獲提名參加ICG執行委員會核心成員的競選。

教育局長林奕華表示，新北市長期以來致力推展學生普及化運動與各項體育活動賽事，期望透過體育教育培養孩子健康的體魄及靈活的頭腦，培育各方面均優人才，近年更積極參加國際運動賽會，無論是組團參賽或接辦賽會，都以提升本市選手競技實力，並讓學子有機會接觸不同文化、拓展國際視野為出發點。感謝ICG大會提名本市參與競選ICG執委會成員，未來新北市將持續參與ICG相關活動，希望藉由國際體育賽事交流或賽務參與，建立人與人，城市與城市之間的豐厚友誼。林局長現場將本市舉辦2016年ICG賽會的成果光碟片與野柳女王頭的徽章別針，致贈給在場所有大會會員，期待未來能與各國進行更多密切的體育交流。在場各國大會成員紛紛表達對去年本市承辦ICG賽會讓他們印象深刻，至今留下美好與難忘的回憶，並表示非常喜愛本次精心設計的紀念徽章，讓他們回憶起去年到參加ICG賽會時曾經順道參訪過的許多新北市美麗景點。

本屆ICG賽會於7月4日至9 日在立陶宛考那斯市（Kaunas, Lithuania）舉行， ICG係國際奧林匹克委員會承認的正式賽會，本市去年主辦第50屆ICG深獲國際好評，該會議係由曾經主辦的城市推派代表組成，因此今年本市首次獲得權利受邀以新成員身分參加ICG大會會議（General Assembly），並在大會現場接受ICG大會成員提案通過，授證為固定大會成員，獲得權利參加大會，將更深入參與ICG賽會各項組織章程的討論及未來工作展望等議題的推動。

開幕典禮是各國選手們最期待的一刻，本市代表隊六位選手在典禮現場登上國際舞台，以2016年第50屆ICG主辦城市身分，正式交接會旗予考那斯市，祝福考那斯市主辦2017年ICG賽會圓滿順利成功。新北市政府致力推展國際外交與體育工作，透過接辦去年ICG賽會，並於今年通過授證成為大會核心成員，在國際體育事務的參與上取得發言權，未來將可擴大向國際展現與分享市各項美好的城市治理成果，更積極參與各項國際體育事務的推動。