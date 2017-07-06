Volvo宣佈 2019年全面推出電動引擎

（台灣英文新聞/實習編輯 王正皓 綜合外電報導 ）Quartz引述Volvo公司指出,他們將在2019年淘汰所有的燃燒式引擎。瑞典總公司在新聞稿裡提到電動汽車漸漸成為未來趨勢,他們將在2019到2021年之間推出五款電動式引擎,其中三款將運用Volvo車款，而另外兩款也會在Polestar的性能車上使用。

Volvo也會生產幾款油電混合車以便能清出一些即將不再使用的純燃油引擎。這表示將來Volvo汽車會全面使用電動式引擎。Volvo公司的聲明也證實了傳統汽車產業對截然不同的電動車有著相當大的野心。其它公司也開始有了動作,像是GM汽車在今年一月訂定了推出雪佛蘭波特電動車的計畫。

報導指出，不論是環保意識的抬頭或是公司的財政考量,Volvo漸漸地把重心轉移到電動車上。Volvo電動車在中國的銷售量是在美國的兩倍,這也解釋了Volvo想要轉變的決心。自從其它國家立定碳排放量相關法律之後,大大影響了汽車的製造量。德國進而要求所有進口汽車必須在2030年將排放量降至零。瑞典也把目標放在限制汽車的排放量上,希望能在2045年進行減量。而歐盟也將在2021年加強限制汽車的碳排放量。

特斯拉汽車則是另一個電動車的龍頭公司,Elon Musk的電動車公司正擬定在7/7推出全新Model 3型號,號稱是特斯拉汽車裡最便宜的車款。加稅前價格大概落在35,000美金左右,將會和Volvo sedans的經濟型車款展開廝殺。