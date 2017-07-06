抽菸喝酒嚼檳榔者 罹患口腔癌風險高出123倍

(台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導)依據衛生福利部最新統計103年癌症登記及105年死亡資料顯示，口腔癌為台灣男性十大癌症發生率及死亡率第4位，也是青壯年男性最容易罹患的癌症。有鑑於此，台北市衛生局特別舉辦「台北市口腔癌篩檢週-1.2.3.篩檢送禮券」活動，鼓勵30歲以上男性了解自身健康狀態。

北市政府衛生局於106年7月10日至7月24日辦理「台北市口腔癌篩檢週-1.2.3.篩檢送禮券」活動，凡現有吸菸、嚼檳榔其中一項，且近2年未接受口腔癌篩檢之30歲以上設籍市民，可攜帶健保卡至臺北市健保特約口腔癌篩檢醫療院所接受口腔黏膜檢查，篩檢後將可至北市各健康服務中心領取100元超商禮券！數量有限，送完為止！

口腔癌為台灣男性十大癌症發生率及死亡率第4位，是增加最快速的一種癌症，105年北市口腔癌標準化死亡率更較104年增加11.9%，共有208位市民死於口腔癌！口腔黏膜檢查的目的，除早期找到口腔癌外，更重要的是要找出癌前病變予以適當治療，進而阻斷癌症的發生。

社團法人台北市牙醫師公會陳日生理事長指出「檳榔子本身即是第一類致癌物」，亦即檳榔不加任何添加物也會致癌，口腔癌患者中，近九成有嚼檳榔的習慣，同時吸菸、喝酒、嚼檳榔者，罹患口腔癌機率更是一般人的123倍！呼籲有吸菸、嚼檳榔的市民應維持定期篩檢的習慣，如有異常腫塊或超過兩週的潰瘍未癒合，請盡速尋求醫療諮詢，千萬不可心存僥倖。