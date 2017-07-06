〈時評〉年輕人會在乎歷史課綱嗎？

12年國教社會領域課綱引發爭議，對於是否「去中國化」、製造「天然獨」吵鬧不休，其實，年輕人如何看待這些爭辯，才是確認國家主體意識與認同的核心價值，若一再以意識型態的觀點來面對，台灣只要政黨輪替一次，就會再炒一次這些話題，無助未來發展。

根據國教院公布新課綱草案，中國史由1.5冊的內容，縮減為1冊，且由朝代編年史，改放在東亞史的脈絡，以主題方式呈現，有些議題甚至用問號，不給答案，避免政治爭議。

從意識型態的角度來看新草案，就只會看到去中國化的觀察，認定是民進黨執政後，要確立台獨的方向，這是見樹不見林。因為草案的重點，不是只有刪減中國史部分，而是利用東亞史的脈絡，讓各界更了解台灣發展的過程，如同日本是採東洋史的脈絡一樣。

這樣的論述方式，和以往是由上而下的教導史觀，是完全不同的概念，而是改為由下而上去確立國家發展的歷程。因此，若是單純將這次課綱修改冠上去中國化的符號，未免過於簡化這次修改方向，也否定其他內容的價值。

另方面，台灣年輕人早已認定台灣是主權獨立的國家，對中國的關係、中國的歷史，早已不像上一世代的爸媽，講白一點，不少年輕人認定自己就是台灣人、中華民國人，卻要他們硬學中國歷史，反而是件很奇怪的事。

但這不代表就不接觸中國歷史，而是要採取更開放的態度和內容，讓年輕人在學習過程中，去建立自己的意識、對國家的認同，而不是全盤接受政府當成所灌輸的史觀，缺乏對歷史思考和反省能力，就算歷史背得滾瓜爛熟，也是失敗的教育。

（作者李平華，資深媒體人）