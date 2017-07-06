美國升息蓄勢待發 利差優勢引領美元看升

美國聯準會於6月中升息過後，利率預測點陣圖顯示下半年還將繼續升息1碼，在利差優勢下，美元下半年反彈機率高。台北富邦銀行為協助投資人掌握此波投資趨勢，即日起至7/31止限時推出「外幣優利定存專案」，提供美元、澳幣、人民幣三款外幣優惠定存，其中美元一個月定存年利率高達2.1%，歡迎客戶把握機會至分行臨櫃申辦。

台北富邦銀行表示，年初以來美元因為長線看升，相當受市場關注，許多投資人也分批佈局美元資產。以北富銀本身的美元優利定存為例，今年承作量大幅成長，且熱度持續增加。

北富銀為協助客戶掌握此波投資趨勢，即日起至7/31推出限時「外幣優利定存專案」，其中美元定存年利率最高2.1%，澳幣定存年利率最高3.1%，人民幣定存年利率最高3.4%；另外也提供投資人3、6、12個月不同存期的選擇，投資人可依本身外幣資產配置需求彈性配置。(詳細利率請見參考資料)

北富銀指出，長線來看，美國為目前全球唯一進入升息循環的成熟國家，再加上聯準會6月14日公佈的點陣圖顯示下半年仍將繼續升息，並可望啟動縮表，美元長期走勢看漲。投資人近期可多留意美元指數的走勢，逢低增持美元資產。另外，投資人可多運用北富銀網路銀行、行動銀行換匯，還可另享有兌換美元優惠3分的好康。

而除了美元之外，受惠於澳洲經濟基本面逐漸好轉，澳幣匯率逐漸脫離谷底，北富銀建議，亦可將澳幣列入外幣資產配置中。此外，近期中國資金外流的狀況已受到控制，外匯存底及持有美債皆回升，香港銀行同業境外人民幣拆息利率（CNH HIBOR）走升，因此，在當前人民幣利率偏高之際，可配置部分人民幣，以分散幣別過度集中之風險。北富銀指出，2017年的外幣配置策略應以美元為主，澳幣、人民幣為輔。

今年全球金融市場仍面臨多隻黑天鵝的考驗，匯市波動幅度大，投資人配置外幣更需謹慎小心，北富銀建議可善用行動銀行的「匯率到價通知」服務，隨時隨地掌握外幣走勢。趕快下載富邦行動銀行App完成二大步驟：開通匯率到價訊息通知、設定外幣與價格，即可透過智慧型手機或平板電腦，輕鬆掌握匯市動向與趨勢！