股優於債　仍需關注川普新政、主要央行動向、歐洲政局和油價

受惠全球經濟緩步好轉，歐洲政治風險下降及市場對美國總統Trump(川普)施政作為預期下降，2017年下半年，不論在實體經濟面或投資展望上，都可望維持上半年持續好轉的態勢。富邦金控首席經濟學家羅瑋博士於「富邦2017下半年全球財經趨勢與投資展望」中表示，下半年整體而言股市表現仍優於債市，但仍需密切關注美國的政策調整和聯準會人事異動、主要央行貨幣政策、歐洲政局和國際油價走勢。

今年以來，成熟國家和新興市場在經濟上都有逐漸好轉跡象，雖然美國經濟微幅降溫，原物料價格下跌，但全球經濟成長趨勢不至於很快逆轉。此外，由於歐洲各國選舉未出現意外，民粹主義聲勢下跌，原本市場擔憂的歐洲選舉朝正面發展，政治風險大幅下降。美國方面，川普上台後並未祭出引發全球貿易大戰的政策，或持續指控中國為匯率操縱國，也降低了干擾市場的負面影響。

不過仍有部分突發事件對市場造成波動，包括川普陷入干預司法爭議，若紛擾擴大，可能影響下半年市場走勢；而中國從今年3月開始啓動金融去槓桿措施，限制銀行高度投機行為，但同時也導致資金壓力提高，惟中國股市表現仍相對穩健；其它如英國國會大選、南非和巴西政治動盪，也造成市場小幅波動。

川普新政、主要央行動向、歐洲政局和國際油價 下半年關注焦點

羅瑋表示，下半年首要關注的是美國政府的政策進展和Fed人事異動，其中最重要的是川普的租稅改革法案。由於美國車市、房市及基本消費成長放緩，市場需要注入新的成長動能，若稅改通過，不但可以增加消費者的可支配所得，也會改善企業獲利空間、提高企業投資意願，有利美股後續表現。

另一項值得注意的是聯準會主席葉倫是否連任，或川普提出的新人選能否贏得市場信任，將連帶影響全球投資人信心。6月聯準會已表示可能第三度升息，同時公布了縮減資產負債表方案，只是啓動時間還未公布，需高度注意後續發展。

主要央行貨幣政策同樣是下半年關注焦點，除了美國聯準會的動向，歐洲央行將在10月到12月宣布購債計劃延長期限，並縮減每月購債金額，屆時可能影響歐元、美元和新興市場貨幣走勢。日本央行操作空間則非常有限，不過仍需留意是否調整貨幣政策。英國央行則陷入兩難，由於英鎊貶值引發物價快速走升，近期部分決策官員亦支持啓動升息，但升息不利於消費與投資意願，恐擴大對實體經濟的負面影響。中國人民銀行在考量美國升息的情況下，為避免資金外流造成人民幣貶值，可望持續縮緊銀根。台灣央行到年底前應該會按兵不動，主要考量國內經濟成長率僅2%左右，物價仍屬溫和，加上新台幣今年走勢強勁，沒有升息的迫切性。

第三項要關注的是歐洲政局，近期一項針對一萬七千多位歐洲民眾的調查顯示，多數民眾認為繼續使用歐元對本國經濟有所幫助，唯一例外的是義大利，反對歐元的比重高於支持，須留意義大利國會選舉時間點，未來若標榜民粹的政黨五星運動聲勢擴大，恐干擾歐元後續走勢。

最後要留意的則是近期跌破每桶45美元的國際油價，油價維持在每桶40至60美元最為理想，不會對消費者造成負擔，產油國也不至於虧損。若跌破40美元，將導致原物料價格過度下跌，新興市場收入減少，產油國家產生財政困難，以至於商品需求下降，不利全球經濟。