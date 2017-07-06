資產配置著重美股、亞股　搭配投資等級債等固定收益商品

今年以來，全球景氣溫和復甦，股市一片榮景，下半年投資人是否還能進場買股？資產又該如何配置？富邦證券資深副總經理郭永宜建議，在歐洲政治不確定性因素降低及經濟數據逐漸好轉的情況下，可選擇將歐股納入資產配置。全球資金持續湧入新興市場，新興市場的股市及債市也可持續關注。

美股受惠多數企業盈餘表現佳，本益比仍在合理區間，市場資金充斥，推升指數持續創下新高。雖然外界預估聯準會下半年將再升息，並將進行縮減資產負債表計劃，但目前聯準會資產負債表的資產部位高達4.5兆美元，若預計2022年縮減至2兆美元，仍有四到五年的緩衝時間，速度非常緩慢，屆時聯準會資產水位仍將高於2009年金融海嘯時期約1兆美元的部位，因此預期縮表的短期影響有限，投資人可留意未來主導人類文明的科技類股，如人工智慧、機器人，車用電子等。

由於美國總統川普為促進美國出口，不希望美元走強，相對亞幣匯率可望維持強勢；加上美股漲高，部分基金經理人也將資金挪到亞洲，皆有利帶動亞股後續走勢。歐洲企業獲利預期將於今年Q4大幅成長，主因市場逐漸擺脫先前對歐洲政治事件的悲觀預期。除了企業獲利轉好，而且歐洲股市較有高股息的優勢，吸引尋求收益的國際熱錢，隨著歐洲政治風險下滑，較重要的選舉僅剩下9月德國國會大選，目前領先政黨均為新歐陣營，政治風險降低，歐股後市則不看淡。

大陸市場方面，目前可特別留意仍在3200~3300點區間盤整的上證指數，原本市場預期MSCI納入陸股權重後將上演慶祝行情，但在中國進行一連串金融改革、去槓桿措施，加上大陸國內資金一度大量流出，導致外匯存底下降等因素影響下，陸股走勢並未如外界預期有強勁的爆發力。不過這也表示，目前進場「守株待兔」相對安全，近期人民幣不但緩步回升，資金外流也獲得紓緩，投資人可透過ETF或中國基金布局陸股，靜待一段時間後利多發酵。

郭永宜表示，油價和商品價格持穩，也都有利於全球股市。目前油價每桶約45美元，只要在40至60美元間波動，都算是理想價位，不會對全球景氣造成傷害；原物料、基本金屬價格則在去年川普宣布擴大基礎建設後，出現一波漲幅，但今年3月起因需求不振回跌，較低成本對有需求的生產者反而是好事。

債券的部分，美國升息和聯準會縮表，理應推升利率上揚，但因市場資金充沛，加上美股走高讓部分資金流入債市，導致美國十年期債券利率近期下滑到2.18%左右。美國有許多金融債票面殖利率達4%~4.5%，若把價格上升的因素計算進去，真正收益約3.5%~4%，這類投資等級債券對許多金融機構仍具吸引力，投資人可考慮納入固定收益資產配置。