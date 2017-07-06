台股重挫不易 慎選具科技趨勢產業、高殖利率企業

金融海嘯以來，美國聯準會(FED)運用量化寬鬆(QE)政策以及近兩年開始進入升息循環，低利環境促使全球經濟逐漸恢復穩定成長趨勢，今年上半年FED已兩度升息，公債殖利率緩步攀升，使得公債價格下跌，更進一步推動資金流向股市，帶動2017年上半年，以高科技指標股領漲的美國Nasdaq指數以及反應高殖利率題材的台股、英國股市及香港股市等皆出現亮眼表現。從股市評價面來看，新興市場評價目前相對較低，其中大中華市場的台股、港股及上海股市本益比仍處偏低水準，在比價效應的前提下，具有吸引國際資金的潛力。

富邦投顧總經理蕭乾祥表示，在這一波台股上攻萬點行情，外資買超是最大的功臣！截至5月底，外資持有台股的比重已提升至41.3%。另2016年台灣整體上市公司稅後盈餘達1.79兆元，配發現金股利1.18兆元，其中外資可取得4,626億元，若以2016年整體外資以持股市值計算，現金殖利率達4.3%，企業獲利好轉與台股的高殖利率吸引力，外資持續加碼台股。不過觀察6月以來外資買超幅度縮小，未來若因國際股市震盪而出現單月大幅賣超千億元以上或是連續三個月出現賣超，將是台股指數出現修正壓力的訊號。

從經濟面觀點來看，由於民間投資表現優於預期，主計處5月底上修今年台灣經濟成長率(GDP)預估值至2.05%，為近3年來新高。台灣GDP連續兩年上揚，經濟基本面回穩，與台股指數近兩年波動區間上揚趨勢一致，但預估下半年單季GDP將走低，不利台股指數進一步向上攻堅；從景氣面觀點觀察，今年5月，台灣製造業PMI指數已連續15個月處在代表擴張的50中值線上，五項組成指標中，雖然新增訂單、生產數量與人力雇用持續呈現擴張，但指數回跌2.3個百分點至58.7%，成長力道逐漸趨緩。

蕭乾祥表示，台股在10,500點以上大幅上攻壓力增加，但觀察大盤融資餘額目前水位僅較金融海嘯後低點增加兩成，僅約當指數5,000點時融資規模，顯示台股散戶參與比重大幅下降，籌碼相對穩定，大盤出現重挫的機率不高。另一方面，台股加權指數評價面指標的股價淨值比(PBR) 目前已站上過去15年平均值1.67倍之上，預估下檔8,800點至年線間具有強勁支撐力道。考量今年GDP成長率突破2%，但日均量僅千億水準，台股的股價淨值比(PBR)合理預估1.8倍約為10,500點位置，要上調則必須依賴GDP再改善或內資能有效回籠，才有進一步上調空間。展望台股投資選股策略，建議審慎挑選科技趨勢焦點搭配殖利率題材產業，包括人工智慧（AI）、iPhone8、自動駕駛汽車、獲利配股穩定之高殖利率企業，具有投資潛力。