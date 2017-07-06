期交所「期貨與選擇權學刊」線上投審稿系統7/17起啟用

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)自2008年起發行「期貨與選擇權學刊」(以下稱本學刊)，並自2013年起榮獲收錄為臺灣社會科學引文索引核心期刊(TSSCI)，為國內期貨及選擇權領域具指標性之學術刊物。為提升投審稿作業效率，並響應環保及節能減碳，本學刊「線上投審稿系統」自今(2017)年7月17日起正式啟用。

線上投審稿系統提供簡易、安全、人性化的操作環境，讓原本紙本化繁雜的作業流程，導入線上簡單易於操作的電子化作業，以提高收稿的數量與處理稿件的速度。投稿者需先進行註冊，再透過系統完成線上投稿，並可隨時查詢論文審查進度；審稿流程將分別由主編、編輯委員、審稿委員及助理編輯等人，進行形式審查、預審、實質審查(初審、再審、審畢)、編輯委員會議討論、校稿及出刊，審稿過程採匿名審查，每篇論文至少由兩位專家學者審查，審查品質嚴謹、專業。

本學刊廣徵期貨、選擇權與衍生性商品之理論、實證或應用之中、英文學術論文，於每年4月、8月及12月出刊，凡經刊登論文每篇致贈稿酬新台幣1萬元，且每年度由編輯委員會投票選出最佳論文頒予獎牌，歡迎各大專院校師生踴躍投稿，網址為https://journal.taifex.com.tw/。