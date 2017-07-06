富邦香港H股基金(ETF) 7月17日開募

富邦投信繼2016年推出國內第一檔香港H股槓桿反向ETF—富邦香港H股ETF傘型基金，今年再推出其原股ETF—富邦香港H股基金(股票簡稱：富邦H股、股票代號：00700)，預定於7月17日開募，投資中國的產品將更加完整。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示，H股為中國大型企業之集合，其中金融產業影響最大，該產業之景氣鏈結至各行各業，因此要觀察基本面仍須回到中國經濟展望來看。不管從GDP增速或是企業營利預估看來，中國經濟今年基本面呈現穩健增長。在經濟環境轉佳下，上半年中國政府放手實施金融監管升級及地產調控，下半年預估經濟仍將處於高位運轉。第一季GDP同比增速上升至6.9%，其中消費拉動GDP程度自2015年起不斷上升，至今年第一季消費拉動GDP達5.3%，創下五年新高，顯示中國轉型為內需導向為主國家過程順利。

廖崇文指出，MSCI此次納入A股，H股也可望在A股連動下受惠。6月份公布MSCI納入A股，使得股市人氣飆升，預估後續在熱度抬升下，有輪漲機會。然搭配經濟數據看來，代表大型企業之官方PMI表現仍優於代表中小型企業之財新PMI，因此權值股評價雖已達合理，在MSCI題材及經濟數據支持下，仍有上漲空間。H股市場為中國權值股集合，預期後續可受惠於A股上漲一併帶動，且折溢價若大幅偏高，價格偏低的H股長期投資價值浮現。

A股是指中國境內註冊並且於上海證交所或深圳證交所上市的股票，H股則為中國境內註冊公司至香港上市的股票，由於H股以大型國有企業為主，故亦有國企股之稱。廖崇文說，富邦香港H股基金所追蹤的恒生中國企業指數，主要編製精神為納入在香港上市之中港兩地代表性之中國企業，因此未來除H股外，亦將逐步納入紅籌股及民企股。大型紅籌股及民企股如騰訊及中國移動等，可於滬深港三地股市依市值綜合排名至前五名，其中騰訊更為全球十大最高市值股票之一。

廖崇文也強調，2014年滬港通開通，使得中國投資人可透過滬港通投資香港股市，滬港通開通至今，前十大買賣超股票多為中國大型企業，可見多數中國投資人透過滬港通布局大型績優企業，或利用A股/H股價差，買進較為便宜之H股，使得近年A股溢價大幅下降。建議投資人不妨以估值較低的H股來介入中國市場。