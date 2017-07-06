中華電信對「台灣互動電視公司聲明稿」之澄清說明

針對台灣互動公司要求所代理頻道，在中華電信MOD「家庭豪華餐」恢復播出等事項，中華電信表示，依現行MOD營業規章規定，「家庭豪華餐」等套餐係由頻道營運商合意組成後，再由中華電信於MOD播出，如要恢復播出，需要取得「家庭豪華餐」之全體頻道營運商同意，並確立法律及契約關係，中華電信無權單方面恢復上述頻道播出。

中華電信指出，如何恢復在「家庭豪華餐」播出事項，可分為現行法規及商業契約兩個層面討論，根據MOD營業規章規定，中華電信不得自行組合頻道在MOD平台進行業務銷售；此外，台灣互動的44個頻道在中華電信MOD「家庭豪華餐」播出之合約至2017年6月30日就到期，但於合約屆期前，台灣互動並未與中華電信簽訂新的合約，因此中華電信自2017年7月1日起，無法再於MOD「家庭豪華餐」播出前述頻道。

另依據商業契約行為，台灣互動於合約屆期的最後一天(6月30日)僅單方面提出同意書，且與大多數頻道商的同意書內容及權益並不相同，在未與中華電信簽訂新合約狀況下，無法獲得合約關係的保障，因此中華電信無法於MOD「家庭豪華餐」播出台灣互動所代理的頻道。

至於台灣互動公司主張，消費者訂閱「家庭豪華餐」的合約未到期前，當然有權要求收看「所有」家庭豪華餐的頻道，包括台灣互動電視的44個頻道。實際而言，消費者訂閱「家庭豪華餐」套餐時，在合約上已清楚註明係由組合套餐之頻道營運商提供服務，因此應由組合套餐之頻道營運商負責履行對消費者的合約。