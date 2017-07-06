7月6日台灣各報頭條速報

聯合報：4年4千2百億 前瞻過了



聯合報6日報導，爭議多時的「前瞻基礎建設特別條例」，昨天在立法院臨時會完成三讀。確立未來的預算規模將由原來的8年8900億元，改為4年4200億元；在計畫項目上，除原本的軌道、水環境、綠能、數位、城鄉5項，另增列少子化、食安與人才培育促進就業3項目。



中國時報：林子偉打爆達比修 2度猛打賞 美媒：一顆新星誕生



中國時報6日報導，旅美紅襪隊球星林子偉昨繳出大聯盟生涯第2次猛打賞，還收下生涯首打點、首盜壘，更重擊遊騎兵日本王牌先發投手達比修有，從他手中敲下2安打2打點。林子偉終場5打席4次上壘，串連紅襪後段棒次火力，助紅襪11比4獲勝。



自由時報：中國搶台生 教部應戰



自由時報6日報導，中國搶拉我國年輕學子再出招！中國5月先減半中國學生來台就讀大學後，中國教育部更宣布，從10月起，放寬台灣高中生憑學測成績申請中國大學的標準，從之前「頂標」降為「前標」，現在又再降到「均標」，等於向我國半數的高中畢業生招手。



蘋果日報：三立老董 美女議員 上摩鐵1小時



蘋果日報6日報導，「海董人生」超勁爆！三立電視董事長林崑海與副董事長張秀在一起30多年，還對外聲稱張女為妻子，卻驚傳劈腿高雄市未婚的民進黨美女議員顏曉菁，兩人被「鏡週刊」拍到多次出遊，還到台南摩鐵開房間、吃小吃！林崑海原本還否認，但週刊提示有照片後，卻結巴回應「大家都會約」，昨林與顏均神隱不回應。有政界人士透露，3年前就耳聞兩人交往，現在才曝光有點意外，紙終究包不住火！