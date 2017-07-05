香格里拉台北遠東 豔夏芒果嘉年華

熱浪來襲也不怕，香格里拉台北遠東集結各餐廳提供消暑涼帖，包含至馬可波羅酒廊享受夏日芒果協奏曲下午茶，盡享酸甜滋味，以及品嚐新鮮獨特的台灣特產主題雞尾調酒；1樓大廳茶軒亦邀您悠閒享受多款沁涼冰茶飲品，或至The Cake Room品嚐精緻芒果甜點，徜徉豔黃芒果海；而今夏最清涼的好康是三五好友揪團至六樓遠東Café用餐，即可免費享受“超級盃”水果冰淇淋饗宴！多元消暑方式，沁涼不間斷！

台灣在地愛文芒果，酸甜多汁，絕對是多數人的仲夏心頭好，即日起至八月底，您可以在飯店輕鬆享受這款季節限定水果，無論是至38樓馬可波羅酒廊品嚐夏日芒果協奏曲下午茶，佐上舒心台北城市景觀，每套只要NT$880+10%；抑或是至1樓The Cake Room享用芒果螺旋卷或是芒果塔等綻放如花的夏日限定芒果甜點，每顆120元起。

若您是芒果鐵粉，六樓遠東Café絕對是您不能錯過的選擇。遠東Café特別在這熱情仲夏獻上芒果美食節，琳瑯滿目的新鮮芒果百匯，暢快過癮！不僅如此，餐廳更與您共慶夏日，無論是聚餐慶生、家庭聚會，還是好友間敘舊共聚，凡12位以上揪團用餐即免費贈送巨無霸繽紛水果冰淇淋，誠意十足，涼快無限！

芒果饗宴亦不乏獨家優惠，凡至以上餐廳或酒廊享用系列盛宴，與芒果拍照小物合照上傳臉書，打卡並標註#shangrilamangofever或#shangrilataipei，即可以獨家優惠價格購買The Cake Room八吋芒果鮮奶油蛋糕一顆。

而漫漫夏日，亦不妨以清爽冰涼飲品暢快降溫，1樓大廳茶軒亦獻上清香蘋果肉桂、酸甜解膩的洛神龍眼蜜等多款冰茶供您選擇，搭配閒逸的夏日氛圍與盎然的敦南街景，不下片刻，熱氣全消，香格里拉台北遠東國際大飯店邀您體驗一場完美醺夏。