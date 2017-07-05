美股波動加劇 市場風險意識增高

近期全球貨幣政策動見觀瞻，美股波動加劇，29日美元、美股、債市均出現大幅波動，用來衡量美股恐慌氣氛的波動率指數(VIX)盤中一度暴漲51%，美股道瓊工業指數盤中高低價差一度達257點，振幅達1.4%，連帶使得臺灣期貨市場夜盤避險交易驟增，交易量達到達到15萬1,251口、夜盤占日盤交易比重高達17.37%，雙雙創下5月15日夜盤上線以來新高。

臺灣期貨市場夜盤近期屢爆出逾10萬口大量，主要是因夜盤交易時段，正值歐美股市日盤交易，而近期美國科技股震盪、全球央行貨幣政策牽動股市動向，使得臺灣交易人運用夜盤即時反映美股波動、預先建立部位的交易大增，因此夜盤交易頻創大量。統計自6月以來有6個交易日夜盤占日盤總成交量比率達10％以上，顯見夜盤交易活絡。

觀察29日夜間美國道瓊工業指數變化，自開盤後一路走低，最低一度下探21197.08點，下跌257點；凌晨1時過後買盤進場拉抬，自低點上拉至21287.03點作收；同時間，夜盤大台指走勢與道瓊指數亦步亦趨，亦從晚間9點半美股開盤後從高點10301點一路向下，並隨道瓊指數戲劇性變化，從低點10196點拉抬至10223點作收，下跌72點，盤中高低振幅達1.02%。

29日因美股盤中波動加劇，台股及期貨投資人風險意識增高，29日臺灣期貨夜盤大台、小台及台指選擇權交易量，均創下夜盤上線以來新高量，夜盤占日盤交易比重來到16.23%到22.68%，所有夜盤掛牌商品交易量逾15萬口、夜盤比重逾17%。其中以台指選擇權高居夜盤最熱門商品，夜盤交易量逾10萬口。

此外，關注美股投資人29日夜盤也交易不少台版美國道瓊期貨及標普500期貨，夜盤占日盤交易比重攀升，約是日盤的5倍及3.7倍。由於夜盤交易時段涵蓋歐美股交易時間，對於關注全球股市化的交易人，提供一個方便交易的避險管道。