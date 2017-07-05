親子出遊新選擇 台鐵親子車廂7/17開放申請試乘

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台鐵親子車廂於六月底正式亮相，本月17日（周一）將開放申請。親子車廂由現在的PP自強號車廂進行改造，計畫改造20輛車，預計108年上半年全部完成。親子車廂內部規劃有親子廁所、哺（集）乳室、12席（4排2連座及4張單人座）附桌親子座、娃娃車停放區、親子互動空間區等。

親子廁所、哺（集）乳室利於照護嬰幼兒；附桌座椅可用於進食或閱讀；長條椅及矮桌可增加額外親子互動空間；娃娃車停放區便利娃娃車置放；車廂內裝以觀光局喔熊為主題，外部則以臺鐵局吉祥物餐旅熊彩繪，更加增添溫馨、友善的氛圍。臺鐵局透過不斷與親子團體溝通、研議，希建置符合親子期待之親子車廂，以提升親子旅遊之舒適度。

106年7月底至10月底每周日試營運期間，台鐵局受理親子團體試乘申請，旅客可填妥試乘申請單後傳真至本局指定號碼，將依傳真先後順序受理申請，詳細試乘方法、時間及班次，將另行公布於台鐵官網，敬請查閱。（網址：http：//www.railway.gov.tw）

親子車廂試辦搭乘申請辦法

1.試乘期間：106年7月30日起至10月29日止(逢星期日)。

2.試乘附掛班次：

週日-418次(樹林→台東，台北09:50開、花蓮12:09到、台東14:02到)。

週日-443次(台東→樹林，台東18:22開、花蓮20:15開、台北22:40到)。

3.申請期間：106年7月17日(週一)起至10月20日(週五)止。

4.申請方式：填妥親子車廂試乘申請單後，請於上班日

AM9:00~PM4:30傳真至(02)2314-7667。

5.申請試乘以包車方式辦理。

6.包車票價計算：

(1)票價按試乘區間定員額人數12張自強號單程票價計收(6歲以下孩童仍按全價計收)。

(2)搭乘區間限150公里以上。(台北→花蓮含以南)