九華全鴨匯 挑戰市場最多吃法 一鴨九吃

華泰王子大飯店九華樓以正統粵菜，道地港點聞名中外，於2016年推出精心研製全鴨料理「九華全鴨匯」更使烤鴨名氣如日中天，吸引世界各地饕客前來品味。今年廚藝團隊不斷精益求精，經由主廚巧手，再度推陳出新，精心加入泰式元素及夏季當令時蔬。邀您一同在色香味俱全的全鴨饗宴下，品味烤鴨美味多重奏。

九華樓以片皮鴨聞名，為滿足老饕們挑剔細膩的口味，廚藝團隊激盪創意，將多年好工夫發揮至淋漓盡致，研發多款鴨式料理。此次推出全新「九華全鴨匯」，匯集一隻鴨中從頭到尾，除了毛外所有可食用之部分，九種烹調方式「片、煮、蒸、滷、燉、炒、烤、炸、涼拌」推出十種料理，分別為：滷炸風味鴨全拼、泰式涼拌沙拉集、金沙爽脆杏鮑菇、蔥麥雙餅片皮鴨、荸薺生菜片鴨鬆、避風塘香炒鴨骨、鴨油蒜炒令時蔬、鴨肉蝦皮砵仔糕，最後一道可由慢火陳皮鴨骨粥或芥菜精燉鴨骨湯擇一，可謂集精華於一桌。

前菜以「滷炸風味鴨首拼」為開場，涵蓋滷炸、及藥膳二種風味。滷炸鴨頭及鴨頸以九華樓特製滷汁滷過後再炸，外皮彈牙、肉質軟嫩，肉骨可輕鬆分離，優雅就口、爽口大吃。「藥膳漬掌翅」則將鴨掌、鴨翅加入紹興酒、生蔬、紅棗、枸杞、配上白滷水，吃了料理補了身體；今年廚藝團隊特別推出泰式涼拌沙拉集，特調的泰式紅醬汁，將鴨肝、鴨胗、鴨腸搭配新鮮生菜、洋蔥、彩椒、及番茄，鮮豔活躍的亮色系輔佐，讓中式食材結合南洋風情，顛覆饕客對鴨料理的傳統想像。另外特別設計「金沙爽脆杏鮑菇」，炸鹹鴨蛋黃及杏鮑菇一同香炒，過程中鴨蛋黃起出金黃色泡沫，美好的視覺印象，金黃澄現、香氣撲鼻，讓人胃口大開。

名揚中外、老饕指定的「蔥麥雙餅片皮鴨」，為九華樓鎮店傳奇料理。首創蔥麥及蕎麥手工餅皮二種選擇。蔥油餅皮採用宜蘭三星蔥，滿滿的蔥香搭配片鴨皮，沾上少許醬料，一口吃到酥脆的鴨皮，還可吃出三星蔥的香氣，令人大呼過癮；蕎麥餅皮為傳統吃法，餅皮包覆片皮鴨肉、蔥、甜薑及小黃瓜加上甜而不膩的甜麵醬，讓人一口接著一口，難以收手！首重熱炒功夫的「荸薺生菜片鴨鬆」，軟嫩鴨肉鬆與富含高纖維質、有嚼勁口感的馬蹄互為絕妙搭配，並特別選用蘿美生菜的清新，相襯出脆爽口感。

「避⾵塘香炒鴨骨」，避風塘料理手法、以香、辣、惹味，總令人留下深刻印象，主廚特以鴨骨裹薄脆漿粉炸香，再加入蒜酥、辣椒一起香炒，增加香辣味，外酥內軟，並散發椒鹽鹹香；「鴨油蒜炒令時蔬」以薑蔥、紅蔥頭過濾提煉鴨油香，搭配嚴選當令夏季鮮蔬，如清爽且富含營養價值的龍鬚菜，在大快朵頤享用肉食之際，一道「得時時蔬」，更兼顧美味及健康。「鴨肉蝦皮砵仔糕」，台式蘿蔔糕加入鴨肉、蝦皮，吃來鬆軟不膩；最後一道可由慢火陳皮鴨骨粥及芥菜精燉鴨骨湯選擇：「慢火陳皮鴨骨粥」，將鴨架的菁華都熬進粥裡，香氣十足，其中還有些許鴨肉更增添口感；「芥菜精燉鴨骨湯」，以鴨架熬煮的湯頭香濃滑順、湯鮮味美，值得細細品嚐。