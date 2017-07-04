〈時評〉香港一國兩制慘狀VS.台灣未來

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香港七一遊行民眾訴求「香港獨立」，遊行隊伍中有民眾高舉港英旗，緬懷英國治理下的香港社會，也有手持「哀悼香港淪陷二十週年」、「香港獨立/香港人的唯一生路」等標語。當然，遊行路線上也偶有親中團體出沒，向遊行隊伍叫囂「劉曉波漢奸」、「支持一國兩制」。

中華人民共和國(中國)國家主席習近平，在出席香港新任特首林鄭月娥的就職典禮，提出了「習四點」為「港獨」劃下紅線，嚴厲警告香港人堅守「一國」原則。然而，香港人無懼威脅，批評中國想一手摧毀「一國兩制」的承諾，當天民眾仍然冒雨撐傘上街遊行抗議，訴求「真普選」和釋放諾貝爾和平獎得主劉曉波。

當香港政府被導向一黨專政集權者一方，維護民眾身家安全的香港警察也已經失去「民主」素養了，因此在民主訴求遊行中，警方不但未能阻止「暴徒」，反而將遊行民眾壓制在地，上銬、限制善良民眾行動。從香港20年的一國兩制並沒有看到真民主，更不用說生活在共產黨一黨專政制度下的人民會有「民主、自由、法治」了。

根據媒體報導，香港佔中運動發起人、香港中文大學社會學系教授陳健民，接受訪問時表示，香港青年並未放棄民主，反而寧願放棄一國兩制，此外，「2014雨傘革命」後的香港年青人，對於香港人的身份認同越來越強烈，並抗拒中國人身份，而年青人也理解到，在一國兩制下，香港不會有真民主。陳健民悲觀地說，中國國家主席習近平仍傾向用強力手段處理全中國問題，對於香港，中國政府會更完全強調「一國」、而不是「兩制」。

被取消香港立法會議員資格的香港「青年新政」召集人梁頌恆表示，中共不允許「民主、自由、法治」三權分立的概念與制度，支持港獨是「沒有其他的選擇」；梁頌恆也特別提醒台灣人：「中共是會騙人的，不要相信；香港是台灣『壞例子』」。政治大學傳播學院院長林元輝博士，在近日也針對港獨議題表示，認為「獨立是不依賴別人」，追求獨立本身就有道德性，若香港沒辦法民主回歸，將來可能就要思考獨立的問題。

依《中華人民共和國憲法》中國政體是實行人民代表大會制度，「全國人民代表大會」是國家最高權力機關，實質上，中國的政府施政是由中國共產黨中央委員會所主導，由中國共產黨領導各級行政機關、立法機關、司法機關、檢察機關、民主黨派、企業/事業單位與宗教團體等組織。

中共政府主張生存權和發展權是最基本的人權，但應考慮國家經濟發展的水平；中共開放對經濟和社會的管制，但政府仍嚴格限制政治自由，並嚴格管控社會團體的組建和活動，而為防範反對派而有種種限制，包括審查政治言論和資訊流通，特別是網際網路(Internet)，對示威活動則有可能進行武力鎮壓。

中共1979年提出的「一國兩制」政治口號，並定調「一國兩制，港人治港，高度自治，五十年不變」的政策方針，來示範給台灣看。但是，在香港實施20年後卻是慘不忍睹，讓多數香港人感受不到「港人治港，高度自治」、「民主、自由、法治」，因為香港人跟台灣人一樣，歷經真正的自由民主這麼多年，人生過程不應只是要「圈養動物」層次的經濟層面而已。

「中英聯合聲明」這種具有國際高度的文件，中共都可以說：《中英聯合聲明》是歷史文件，沒有約束力。這個聲明，現在在中國政府的眼中，只不過是一個「歷史文件」，但「九二共識」既沒有文件，還可說是閒聊的一個政治術語，卻被中國政府拿來當作對臺關係的「定海神針」，只能說，中華人民共和國(中共政權)自視甚「高」啊！

顯然，沒有真民主的一國兩制，也絕對不適合台灣；台灣人不應該接受！

以上圖片源自維基百科為「中英聯合聲明」歷史照片