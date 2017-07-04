杜拜再砸重金 沙漠中建「熱帶雨林酒店」

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）大概只有杜拜能夠超越杜拜了。美媒《商業內幕》報導，杜拜正籌建全世界第一座「熱帶雨林酒店」。Rosemont Hotel & Residences酒店預計於2018年開幕，佔地超過200萬平方英呎，涵蓋酒店、娛樂空間、人造海灘，及一座透明玻璃底部、懸空在杜拜街頭的游泳池。

酒店預計由兩棟47層樓的高塔組成，總共有280單位的住宿空間。其內部所有的娛樂設施（包含佔地7萬5000平方英呎的雨林）則會坐落在雙塔的基部。杜拜一再地重新定義何謂奢華生活，作為一個充斥著人工島嶼、破世界紀錄建築的沙漠城市，杜拜無疑展開雙臂歡迎這項斥資5億5000萬美元的開發案。

酒店由雙塔組成。(圖片來源：ZAS Architects官網)

踏進酒店的第一眼，就是連串驚奇的開始。設計者利用3D動態投影，將酒店門廊一會投射成熱帶雨林，一會成大型水族世界。進入主要大廳後，便有自動拖運系統接手房客行李。

(圖片來源：ZAS Architects官網)

雙塔的基部就是這次建築的主打重點：5層樓高，佔地7萬5000平方英呎的熱帶雨林。不僅打造了瀑布、小溪，還有感應式降雨系統完美模仿雨林生態。另外還有「仿侏儸紀世界」的沼澤、灑水泳池，逛累了還可以在雨林咖啡店小歇。

擬真熱帶雨林附有感應式降雨系統。(圖片來源：ZAS Architects官網)

(圖片來源：ZAS Architects官網)

酒店的25樓則有無邊際的玻璃泳池，房客可邊游泳邊俯瞰杜拜變幻多彩的城市景觀。天空泳池旁還有SPA及健身房服務。

(圖片來源：ZAS Architects官網)