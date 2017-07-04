李大維：「臺灣獎助金」促進國際交流的決心與熱誠

(台灣英文新聞 / 政治組 報導) 外交部今(4)日舉辦「臺灣獎助金」 受獎學人歡迎茶會，該活動是由外交部長李大維主持。 而歡迎茶會則是邀請受獎學人及其在台眷屬、學人駐點研究單位代表、 相關國家駐華使節及代表、 美國Fulbright獎學金在台學人、地方政府代表， 及國家圖書館漢學中心訪問學人等，期盼藉此交流互動的機會， 增進學人對台灣外交政策理念及方向的瞭解， 進而促進未來的合作機會。

李部長致詞時指出，「臺灣獎助金」 計畫展現臺灣走向世界並促進國際交流的決心與熱誠， 經由和平途徑創造雙贏，讓世界看到臺灣所代表的民主、 正義及創新等價值。

外交部並於下午在國家圖書館視聽簡報室舉辦2017年第2次「 臺灣獎助金」受獎學人研究成果發表會。這次發表會邀請來自英國、 立陶宛、印尼及法國等4位本年度受獎學人， 分別就其等研究主題提出簡報，講題依序為國際媒體對臺灣的解讀、臺北的文化轉向、新南向政策對印尼的機會與挑戰、法國總統馬克宏的外交政策對臺灣的影響。

外交部說，「臺灣獎助金」設立於2010年， 旨在獎勵世界各國優秀專家學者來臺各大學校院或學術機構， 進行3個月至1年不等之駐點研究。 本獎助金迄已核錄近70國共693位學人來台駐點研究， 對吸引全球優秀學人來台研究， 擴大台灣在國際社會的能見度及發言權， 培育各國對台灣相關事務的意見領袖，協助台灣推動國際學術交流， 及進一步推進我國高等教育及研究機構國際化等皆有明顯助益。 外交部將致力推動「臺灣獎助金」 計畫成為國際間重要及廣受重視的訪問學者計畫。