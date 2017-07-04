中華電信HiNet、意藍資訊 雙強聯合打造

大數據時代的來臨，不僅改變企業決策思維，也顛覆行銷運作模式！然而數據該從哪裡來？中華電信數據通信分公司，利用HiNet大數據團隊所研發之動態「人潮客群分析平台」，推出「中華大數據」，分析指定時間及區域內人潮，搭配客群輪廓的大數據流量資訊，提供去識別化統計，將攜手大數據領導廠商意藍資訊，創建全台最大第三方人群資料庫PeopleView，除了企業內部的CRM資料，若要掌握外界快速變動的商機，第三方資料庫勢必不可缺少。7/4(二)將邀請台大商研所教授楊立偉博士、中華電信數據通信分公司吳坤榮處長、侯大昕科長與KPMG顧問服務部賴偉晏副總，一同解析大數據如何在煙硝濃厚的新零售商戰中挖掘出嶄新的營運策略。

全台最大第三方資料庫「中華大數據」 打造分眾行銷最佳體驗

大數據如何讓顧客與品牌雙贏？台大商研所教授楊立偉博士指出，業界越來越以「消費者」為中心，除了探索顧客所思所求，如何在兼顧個資的前提下，創造最舒適的行銷體驗;進而傳達品牌意象、宣傳商品服務，成了廣告撲天蓋地的侵襲下，企業最苦惱的溝通難題。

而能即時反應消費者回饋的第三方資料庫，如國際大廠Facebook、Google，利用自身用戶的網路行為，如按讚、關鍵字搜尋、瀏覽內容等，推測出民眾的偏好，進而篩選出適合用戶閱覽的內容；然而網路的資料量龐大到難以想像，除了利用外商平台的會員資料庫推測商品之客群輪廓外，非用戶的網路行為更加巨量且極具價值。楊博士說道，多元的資料來源，才能更全面地衡量出不同族群對紛雜訊息的反應，達成將正確的訊息傳遞給正確的人。

中華電信數據通信分公司吳坤榮處長點出，電信大數據在幫助品牌對消費客群的理解上，效益越來越顯著。尤其對實體零售通路而言，藉由行動流量與位置統計分析，了解到訪人潮與客群輪廓變得更加容易。而「中華大數據」結合電信大數據與意藍資訊原有PeopleView人群資料庫，將線上數據(如民眾瀏覽所留下的數位足跡)，利用語意技術與機械學習，辨識網頁內容，為瀏覽者貼上不同興趣、生活型態之標籤，再與線下數據(如實體地理的人潮資訊)相互串聯，描摹出明確的客群區隔，即便是小資本零售店家，也能夠藉由大數據獲益、即時策劃分眾行銷活動。意藍資訊副總蕭玉中說明，針對企業需求，可提供虛擬或實體店家最切合的第三方資料，除了分析自身客群，也可延伸與競品比較，協助企業提升整體競爭能力，帶動傳統零售產業升級。

資訊爆炸而民眾喜好瞬息萬變的現今，如何藉由科技與大數據的力量，快速處理大數據、產出洞見分析，增強與客戶之間的有效溝通，成了高下立判的決勝點，藉由與大數據領導廠商意藍資訊的人群資料庫合作，不但可跨通路溝通，更可整合後端會員資料，有效理解目標客群動態、探索顧客需求，打破虛實藩籬，提供給消費者最好的行銷體驗！