川普易怒暴走恐有心理疾病？  前澳洲總理分享自身經驗

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）英國《衛報》報導，美國總統川普自當選後一直被爆出「通俄門」(Russiagate)醜聞，過去一週更痛罵全美媒體蓄意製造「假新聞」，並與微軟國家廣播公司MSNBC的節目主持人在Twitter上發起人身攻擊的互嗆。

2日晚間川普又上傳一段長約28秒的影片，是他幾年前出席摔角活動，與摔角朋友互動的影片，將人臉換上CNN標誌，編輯而成「川普暴打CNN」短片。

前澳大利亞總理、也是首位女性總理，同時正準備接下澳洲從事憂鬱防治及心理健康促進的非營利性組織「Beyondblue」主席的吉拉德(Julia Gillard)，在澳洲ABC國家電視台的節目上提醒，隨意將他人扣上心理疾病的名稱是種侮辱，但她對於川普的行徑確實有些擔心。

吉拉德說，「我知道有些美國人或名嘴這麼說時並沒有污辱的惡意，他們是真的擔心總統的心理狀況」，她認為從外部觀察很難判斷一個人是不是有心理問題，所以才需要更謹慎，「但如果川普繼續出現像我們看到Twitter那樣的行徑，就需要開始正視了。」

吉拉德回憶，她在擔任總理時也曾有過焦慮的時候，並在面對社群媒體的謾罵、攻擊或負面頭條時更需要注意心理狀態，身為澳洲第一位女性總理，她承受著極大壓力，必須忍受各種排山倒海的評論，包括對她與伴侶馬提森(Tim Mathieson)未婚但同居的關係，還有自由黨募款餐會上，自己的身材被開玩笑寫進菜單內的嘲諷。

吉拉德表示，「當我看見這些社群媒體上負面糟糕的評論時，我會思考，我可以選擇將多少內容放進我腦袋裡，這些毒舌評論有多少會跟隨著我，我也可以選擇是否忽略並安穩睡上一覺。」

吉拉德認為，媒體快速的轉動加上社群媒體效應，已經讓政治習性和生態大幅改變，也改變人們對政治人物的看法。

儘管面對外界龐大壓力，她仍能在國會居少數的情況下完成幾項重大改革，實行碳交易制度、岡斯基(Gonski)教育改革方案、礦稅與香菸包裝稅等。

由於媒體的關係使民眾難以在公共政策聚焦，導致政府的深入改革更難推動，她說，「媒體要的是最快的消息和進展，這是我在總理任內看到的」，「例如你在早上10點的記者會宣布一項幾百億元的大型新政策，到了中午時間就會有大批記者打來問詳情和背後故事。」

卸任後，吉拉德就很少談論現任總理的政策或介入紛爭，但無論什麼具爭議性的議題，她覺得都需要納入所有參與者的聲音，確保議題的討論是受到尊重的，而所有討論都一定會有刺耳的聲音，讓問題更加複雜。

吉拉德表示，自從她開始參與Beyondblue後，她才發現，並非因為她過去面對重大壓力都沒有出現心理問題，就不代表她永遠免疫，她也需要重新檢視過去總理任內那些壓力帶給她心理健康的影響，而或許也是這樣她才會開始擔憂川普的狀態。