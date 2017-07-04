中華電信MOD傾聽客戶聲音

中華電信公司今（3日）表示，對於MOD 近期部份套餐之頻道變動造成客戶的不便，深感歉意，將盡最大的努力保障客戶的權益。同時指出因為黨政軍條款以及電信法等法令限制，MOD不得拒絕頻道內容服務提供者(下稱頻道營運商)上架，並且規定不得干預頻道內容之規劃及價格訂定。以家庭豪華餐為例，該套餐是由15個營運商所提供的頻道組成，其價格也是由營運商共同協議而成，再委託中華電信向客戶代為銷售與收取費用，因此中華電信對於套餐並無主導權。

為了提供客戶更優質的內容，中華電信從今年四月初起就積極與頻道營運商協商，希望可以推行頻道依其收視貢獻度分潤，讓每一個頻道在公平合理的機制下，有正向發展的機會。並指出有24家頻道營運商認同這樣的做法，但仍有3家營運商因有其他考量無法接受。中華電信為捍衛客戶權益，一直等到合約到期日(6月30日)的最後一晚，這3家頻道營運商仍無法和中華電信簽訂套餐契約，為了避免違反著作權法和相關法規，中華電信遂無法在套餐中繼續播出其頻道。

中華電信對於沒有預先通知並與客戶充分溝通，造成的不便與不滿，表達深深的歉意，對於所有受到影響的客戶，盡最大的努力保障客戶的權益，具體做法如下：

已獲得家庭豪華/優質/超值餐之頻道營運商同意提供優惠價:

家庭豪華餐由原牌告優惠價270元調整為145元 家庭優質餐由原牌告優惠價100元調整為90元 家庭超值餐由原牌告優惠價210元調整為80元

如果客戶有特別喜愛的頻道，可透過七月份新推出的「頻道輕鬆購」功能單訂這些頻道，或者客戶也可以加訂其他的套餐來滿足收視需求，真正實現「自己的頻道自己選」的目標。

對於受到影響的套餐（豪華、精選B、優質、超值、好康）客戶，將免收頻道套餐費七天。

若客戶還是決定退訂，即使未滿約亦不收解約金。

中華電信同時強調，未來MOD會在平台面及頻道面持續精進，並且把收視選擇權交還給客戶，讓客戶除了獲得高品質的收視體驗外，也能擁有依喜好選擇的頻道內容。