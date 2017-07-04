防蚊液解禁 日後皆可在超商和網路販售

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）天氣越來越熱，也到了蚊子猖獗的季節，民眾出外遊玩的防蚊利器首選就是防蚊液，為增加銷售通路，便利民眾購買，提升防疫能力。食藥署宣布，DEET(Diethyltoluamide)的防蚊液，若其含量在15%以下，未來可在超商、雜貨店、餐廳等處購買，不用再特地跑去藥局了。

蚊子不僅夜裡嗡嗡作響擾人清夢，被叮咬後，輕則搔癢，嚴重的話還可以感染登革熱、日本腦炎和茲卡病毒等。尤其家中有小孩的家長紛紛開始防蚊大作戰，過往防蚊液被列為「醫師藥師藥劑生指示藥品」，需在藥房才可購買，今後含DEET(Diethyltoluamide)成分且含量在15%以下的防蚊藥品改列為「乙類成藥」，以後不單可在藥局買得到，平常的百貨、雜貨店或餐飲服務業也能販售，民眾最常購物的各大便利商店也可販賣。

目前含有DEET成分之防蚊產品，用途(適應症)為「驅逐蚊、蜱(壁蝨)、蚤」，濃度在12-50%間， 食藥署「指示藥品及成藥諮議委員會」在安全性及可近性之整體評估下，已同意將含DEET 成分15%以下的單方製劑之防蚊產品轉類為「乙類成藥」，食藥署已完成共5張藥品許可證之轉類程序，日後也可透過網路販售直接購得。

使用防蚊產品前，需詳閱說明書，包括使用方式應為距離皮膚或衣物10-15公分，緩慢噴灑；使用於臉部時，請先噴於手掌再塗於臉部，並避開眼、口周圍，倘若誤觸眼睛，應立即以大量清水沖洗10-15分鐘，有皮膚不良反應，或任何不適症狀，請立即停止使用，並諮詢醫師藥師藥劑生，以確保用藥安全及維護自身健康。

若肌膚上有傷口、過敏或曬傷等不適症狀，請不要使用，夏天與防曬產品一起使用時，應先使用防曬產品，間隔5-10分鐘，再使用防蚊液，以免皮膚過敏不適。提醒家長們，用於孩童時，應由成人噴於手掌再塗抹孩童，但切勿使用在未滿6個月的嬰兒身上。