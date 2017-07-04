指紋解鎖落伍？Apple 研發臉部3D辨識技術

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）指紋辨識將走入歷史？彭博社報導，蘋果公司正投入研發，在解鎖iPhone時以臉部辨識系統取代指紋辨識。

這款重新設計的iPhone據傳於今年年末推出。蘋果公司正在測試一個全新的安全系統，在登錄、付款認證和使用部分app時會掃描使用者臉部以辨識身分。整個產品設計是立基於一個新穎的3-D 感測器，另該公司亦投入研發眼部虹膜辨識作為輔助。

3-D 感測器的感測速度、正確率將是影響這款新功能的成敗關鍵。據相關人士透露，目前該感測器可以在幾百毫秒內掃描使用者臉部、解鎖iPhone。完工後，甚至能將iPhone擺放在平坦桌面即可感應，不需特別貼近臉部。這項功能仍在研發中，不一定會直接應用在接下來推出的新品，其目標是最終完全取代指紋辨識系統。

臉部辨識系統截取、辨識個人細節，讓它比指紋辨識還要安全。蘋果早在2013年就於iPhone 5s推出指紋辨識。目前，蘋果並不是第一個嘗試運用不同生物辨識系統的手機公司。三星新款智慧型手機Galaxy S8就強打使用者能透過掃描虹膜以解鎖、付款。不過，隨即有網民打臉只要以紙本打印出眼部照片就能成功騙過虹膜辨識。蘋果研發中的系統是3-D 感測，這代表有心人士將很難以2-D 圖片魚目混珠。

iPhone 手機佔了接近2/3的蘋果銷售量，其運用科技亦是其他產品Apple Watch、Apple TV 及HomePod 的重要樞紐。業界莫不引頸期盼今秋發表的新款iPhone 8會帶來甚麼重大突破。

除了臉部辨識功能，彭博社報導，蘋果也正測試在iPhone原型機中內建人工智慧晶片（Apple Neural Engine），應用於語音辨識、iOS鍵盤輸入預測等相關偵測運算，希望能藉此降低主處理器和繪圖晶片的負載，提升電池續航力。