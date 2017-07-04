外交部：台灣與南亞及東南亞青年進行氣候交流活動

(台灣英文新聞 / 政治組 報導) 外交部今(4)日表示，為促進與新南向目標國家青年人才交流及落實我國有意義專業參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC），外交部於7月3日至5日舉辦「南亞及東南亞青年氣候交流暨研習活動」。

外交部說，這次研習活動係以「氣候變遷調適與災害管理」為主題，除探討各國如何有效運用科技與財務機制應對國際氣候變遷，另提供南亞及東南亞青年領袖與臺灣青年官員、學生及NGO代表專業互動的機會，藉以提升我與南亞及東南亞青年交流及情誼。

外交部政務次長吳志中致詞時強調，全球氣候變遷問題刻不容緩，台灣、南亞及東南亞國家，同樣遭受嚴峻的氣候變遷衝擊，台灣善盡己力協助許多國家進行氣候調適的工作，未來將續在氣候變遷議題強化跨國合作，尤其加強與各國青年專業人才的交流，秉持「踏實外交」互助互惠精神，與價值相近、理念相同的國家共同攜手，積極參與國際事務，努力貢獻國際社會。

外交部進一步的說，這次邀請UNFCCC附屬科技諮詢機構（UNFCCC SBSTA）主席富勒（Carlos Fuller）分享豐富的會議談判經驗及新加坡國立大學法學院亞太環境法律中心高康連教授來臺授課分享災難管理的研究成果。另外，研習課程也會針對台灣綠能環保的前瞻科技進行說明，此外，來自越南、緬甸、印尼、菲律賓、新加坡及印度等各國青年官員及NGO領袖代表等人將參訪國家災害防救科技中心，以深入了解台灣因應氣候變遷的災防經驗。

外交部強調，氣候變遷不僅是區域性更是全球性的問題，外交部期盼透過活動，讓國內外青年領袖瞭解台灣如何運用綠能科技及財務機制與全球氣候變遷議題接軌，並期許各國青年以具體行動支持台灣持續秉於專業有意義參與UNFCCC締約方大會，讓台灣在對抗氣候變遷與節能減碳等方面與國際接軌，對國際社會做出更積極的貢獻。