中國駐聯合國大使警告：北韓危機將帶來災難性後果

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）中國駐聯合國大使劉結一警告，若世界強權不出手想辦法解決北韓危機的緊張情勢，將會帶來災難性後果。

2日美國總統川普與中國國家主席習近平進行了電話通話，談論台灣與朝鮮問題，通話結束的隔天，劉結一在聯合國的記者會上表示，「目前情勢很緊張，我們希望能看到對峙減緩的情況。」

他說，「如果緊張局勢繼續升高，事情遲早會失去控制，後果恐不堪設想。」

去(2016)年北韓發動兩次核試爆與多次導彈試射行動後，中國不斷要求希望各方能就北韓核武問題進行會談，北京先前甚至提出一份凍結北韓軍武的方案以交換中止美韓軍演，但這項提議並未獲美國同意。

美國表示，若北韓承諾暫停核武及導彈試驗，就能展開與北韓的對談。

將北韓危機形容為「非常嚴重」的劉結一說，「其他各方應該要更積極並願意協助和支持這些與北韓對談的提案」，「我們禁不起長時間沒有對話的等待。」

川普政府已多月要求中國好好處理北韓問題，但最近川普認為北京未有作為，白宮表示，川普在2日的美中通話上有表達他對於北韓威脅升高的憂慮。

近日美中在北韓議題上似乎產生嫌隙，上週美國財政部才對中國的丹東銀行（Bank of Dandong）涉嫌作為北韓進行非法金融活動的管道施以制裁，禁止境內金融體系與丹東銀行有往來。

另外，財政部也指定兩名大陸公民李紅日、孫偉與大連寧聯船務公司為制裁對象，兩名公民被指提供服務給負責北韓境外交易的高麗銀行，大連寧聯船務則被指涉嫌協助走私禁運的奢侈品。