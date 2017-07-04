重機上國道再觀察1年  交通部：應考量整體用路人利益

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）交通部昨(3)天邀請相關單位，研商評估開放550c.c.大型重機行駛國道議題，透過安全、秩序、行為等指標檢核，決定以1年的觀察評估是否能通過標準。



上週，上千輛550c.c.以上大型重機集結凱道，陳情要求道路平權，爭取開放大型重機上國道。



交通部次長祁文中說，大型重機行駛高速公路屬於高速公路路權共享的公共政策議題，需考量整體用路人利益，在各界具高度共識、安全許可前提下推動。



昨天會議達成共識，由高公局邀請相關專家學者、重機在內等用路人團體代表及主管機關組成檢核小組，從安全、秩序及行為等指標做評估評估國3甲、台64路段，定期每季檢核1次，觀察至明(2018)年6月30日，期限約1年。



實際將以已開放大型重機行駛的國3聯絡道、國3甲及台64快速道路為觀察對象，與小型車同期資料做比較，包括：事故件數、違規舉發案件、抽查違規行為等。



祁文中說，如果大型重機在3項指標的表現相當於小型車，再評估選擇交通量低、肇事率低、重車比率低的橫向國道試辦，若未達標，就再觀察1年，直到達標。

但重機團體指出，交通部照理講早該於1月時就要訂定指標、開放路段以及相關配套措施，而此會議更是先前取消後一直拖至今才召開。他們認為，現在又要耗1年觀察期作為評估指標，質疑難道5年前立法通過後所蒐集的大數據都不算數了嗎？

高公局過去幾次民調顯示，反對比率仍高於贊成；根據高公局去(2016)年底及今年初的觀察，大型重機不良駕駛行為發生率，遠高於其他車種，主要違規樣態包括未保持安全車距、未依規定變換車道，目前小客車也多反映重機未保持適當距離就切換車道、同車道並排行走，以及前後車沒有保持安全距離等。