南韓新政：求職履歷不附個人照、不列私人問題

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）南韓社會相當看中人際網絡的連結，且看前總統朴槿惠是如何中箭落馬，一連串的風波又像綁粽子一樣牽扯到南韓龍頭企業、名門大學就可一窺一二。

五月甫走馬上任的進步派總統文在寅，希望能大舉革新「特權」帶來的包庇、走後門亂象，第一步就從工作申請流程下手。文在寅上月22日公開宣布，今年度的南韓公部門招聘將採「盲聘」模式：「除了一些需要一定教育程度、符合特定物理條件的工作，以後開出的履歷格式不得包含教育背景、家鄉、身心狀態等問題，也不得要求附個人照。」

不論公、私部門，在南韓招聘時詢問關於求職者父母的職業、家庭組成，或身高、體重、血型、視力等個人身心狀態，及是否與家人同住等私人問題，是很常見的事情。在求職市場上，畢業於首爾的名門大學也比地區學校更具優勢。

文在寅稱：「每一位求職者，無論他們是不是畢業自首爾的大學，都應該站在同一條線上競爭，而能力是唯一的評比依據。」《Quartz》報導，南韓有越來越多人意識到家庭、身心狀況等條件造成的不平等現象，讓求職環境對年輕人來說益發險峻，「盲聘」模式近來頗受青睞。今年五月，南韓全國失業率小幅下降至3.6%，年輕人口失業率更從最高紀錄的11.2%下降至四月的9.3%。

目前最普遍的是要求職者提供個人照，約93%的企業都提出此類要求。受訪的312位人資有34%表示即便求職者的背景、能力不那麼適合工作，仍會因他的長相錄取。近50%坦承，曾經因為求職者的長相直接把對方刷掉。南韓一個求職為主的線上社群Dakchigo Employment，就讓眾求職者上傳自己的照片，蒐集大眾對他長相、求職機會的評論。這些評論諸如：「你應該把頭髮收上去露出眉毛，露眉給人的印象比較好。」「你的脖子看起來太短啦！」

當地整外診所大力播送的廣告，也加強了「容貌好有利求職」的論述。一家首爾診所就主打「包準當上空服員」的整形手術，類似廣告內容還針對其他同樣重視外貌的工作，例如個人助理等。

文在寅希望公部門先行能讓私企也進一步仿效「盲聘」，他聲稱政府將會準備一份「盲聘指導手冊」給有意願的企業。文在寅表示：「在修法之前，我們不可能強制規定私企業遵守。但是現階段一次次的證明，採用盲聘的企業招徠更有能力、有熱情的員工。」進步派的國會議員近年曾經多次試圖立法改善不平等的聘用環境，這項努力終等到文政府執政而有實現可能。

政府的新措施在一些「求職周邊產業」已有顯著影響。Koe Seog-min 在首爾梨花女子大學旁開設相館，他說「盲聘」政策讓他的業績大幅下滑。四、五月通常是求職旺季，Koe 往年每個月會為至少100名客戶拍攝求職照，今年下滑到只剩30個客戶。Koe無奈地說：「打扮得體是對公司的尊重，我並不認為需要特別立法反對。」他說文在寅的發言讓他非常擔心相館的未來生存。