波灣四國對卡達的限期要求延長48小時

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、埃及和巴林在上(6)月5日因宣稱卡達支持恐怖主義，而與卡達斷絕外交關係後，22日發佈「13點聲明」要求卡達10日內限期完成以恢復邦交，也就是7月2日晚間到期。

這些條件包括要求卡達撤回駐伊朗外交人員、終止所有與伊拉克軍事合作、僅允許卡達在遵守美國對伊制裁規定下，維持與伊朗的貿易聯繫、要求卡達關閉半島電視台及其下屬所有頻道、停止在境內建設土耳其軍事基地、切斷與恐怖組織的一切聯繫等。

卡達批評這些指控毫無根據，並認為要求太過嚴苛而拒絕。

根據波灣國家的聯合聲明，這四國接受科威特的調解，願意延長原定到週日晚間的13點聲明，再延長48小時的期限至明(4)日晚間，四國外交部長也將在5日於開羅討論此事。

目前四國聯合聲明並未對「卡達若不願遵守13點聲明」擬定懲罰措施，但已提出可能措施，如中止卡達繼續參與海灣合作理事會(Gulf Co-operation Council)，或對與卡達有貿易往來的國家施加制裁。

自上月起四國與卡達的外交衝突開始，土耳其就增加其在卡達的軍事部屬給予支持，土耳其與伊朗也開始提供糧食補給。

然而，若制裁措施真的啟動，首要衝擊可能是部份英國銀行將停止卡達利雅(卡達貨幣)的零散戶交易；但目前從卡達出口的液態天然氣尚未受到影響。

而將卡達做為中東基地主要據點的美國，原先部署1萬人部隊在卡達，白宮與國務院卻對此事有不同看法，川普傾向修復波灣國家的聯繫，但國務院傾向與科威特站在一起扮演調解者的角色。

目前卡達政府的回應是，會擬定一份正式函件給科威特，並持續批評13點聲明的嚴苛，懷疑波灣四國根本無意與它協調。