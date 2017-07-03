美踩中國底線？ 習近平：中美需好好談一談

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）中國國家主席習近平今(3)日警告美國總統川普，「一些負面因子」正嚴重影響中美雙方的關係，這些「負面因子」不外乎就是中國長期以來，要求美國不能踩到的底線。

在美國宣布將批准對台高達14.2億美元的軍售、表示將制裁與北韓有聯繫的丹東銀行、派出驅逐艦靠近中國宣示主權的南海島嶼後，習近平選擇與川普通話「好好談談」，不過從中國官媒記錄的內容顯示，中國最關心的還是美國是否持續承認「一個中國原則」。

央視(CCTV)先禮後兵地指出，自從習近平4月訪美後，中美兩國在增進關係上，作出了重大的改變，然而，一些細節近來影響這些得來不易的進展，因此在即將於7至8日到來的20大工業國峰會(G20 Summit)上，川普與習近平將會額外進行兩國的雙邊會談。但儘管揣測眾多，外界現在仍無法確定兩國將談論的內容是否與美國近來的表現相關。

從種種跡象看來，面對美國的步步緊逼，中國似乎將開始作出反應，中國外交部長王毅再次祭出「侵犯主權」的招式，指控美國驅逐艦駛進中國在南海的中建島領土範圍，是侵害該地的和平與秩序，該島面積不過1.5平方公里，雖然台灣、越南也宣稱擁有主權，現在卻處於解放軍的實質控制下。

中國國防部長常萬全在今(3)日發表了類似的言論，表示為了守衛中國的「合法領土」，將會在該島四周增派巡邏艇，並針對可能的威脅採取預防措施，以免中國的國家安全遭受威脅。

然而美國也不是省油的燈，川普和團隊對於中國仍袒護北韓，毫不掩飾其不滿，直指中國「不夠努力」，雖然前一段時間美國不斷在檯面上頌揚中國是抵禦北韓的夥伴，川普近日坦言，已經失去耐心。

川普在此之前就已經明白表示，如果可以，將借助中國的力量逼退北韓，如果不行，美國就會自己來，在現階段中美關係似乎又要惡化之際，東北亞的局勢看起來岌岌可危。