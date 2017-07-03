Note 7「借屍還魂」 Note FE本週上市

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）由於電話內部鋰電池的問題，造成三星前一段時間推出的旗艦機Galaxy Note 7容易在充電時自燃，必須要進行全球召回，然而，經過再三考量後，三星似乎要想辦法讓Note 7「重新上陣」。

三星公司在昨(2)日發表聲明指出，在環保人士的提議下，為了不浪費並妥善利用回收的Note 7零件，三星將正式推出Galaxy Note FE，這款採用Note 7舊零件進行「全新改版」的機種，將會在本週五(7日)於南韓上市，限量40萬支，售價約為611美元左右，大約是原本Note 7售價的75%，至於海外的銷售計畫，三星表示仍在研議當中。

FE是「粉絲專屬」(Fan Edition)的縮寫，似乎暗示著三星推出此一手機的動機，是為了「滿足粉絲的願望」，相較於FE的前身，三星宣稱新版本修改了原本容易過熱、起火的不安全電池，新手機的電池經過重新設計，將3500mAH的電容量下修到3200mAH，這次將不再有安全疑慮。

Note 7可以說是三星手機史上的一大污點，三星原本挑在iPhone 7上市差不多的時間開賣，就是為了要和蘋果公司一拼高下，售價更是創下新高，高達850美元。

然而，三星寄與厚望的Note 7並沒有達成目標，強壓iPhone成為熱銷新星，而是因為其電池過熱的問題發生很多自燃的案例，航空公司甚至因此發布新規定，完全禁止Note 7上機，這是航空史上頭一遭，再加上社群媒體上四處流竄的「手機起火照」，三星的形象受到重創。

三星只好在開賣一個月後進行召回，改裝另一款電池，然而，召回後新裝設的電池仍有過熱問題，迫使三星完全放棄Note 7，在全球發佈了召回令，自此Note 7已經全面退出市場，這場與iPhone 7的較量，由三星全面大敗告終，損失數十億美元的利潤。

不過三星為了挽回頹勢，很快地進行調查，並對外發布了調查報告，指稱手機自燃問題是因為進貨的兩個電池廠商設計、生產電池的流程出現差錯所致，如今採用全新的電池，安全絕對無虞，要消費者無須擔心，而除了更換電池外，Note FE依然採用與Note 7相同的5.7寸螢幕，變化並不是很大。