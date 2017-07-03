12種維他命C含量超越檸檬橘子的蔬果

（台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導）炎炎夏日裡，來杯自製檸檬水或新鮮橘子汁，消暑解渴外，滿滿的維他命Ｃ還能美白、抗氧化，但你可知以單位維他命C含量來說，檸檬和橘子並不在排行榜前10名。想在夏日裡當個白泡泡女孩嗎？千萬別錯過以下12種含有豐富維他命C的蔬果：

1. 辣椒：一個中等大小的橘子大約有69.7mg的維他命C，但半杯小小的辣椒就含有107.8mg的維他命C，另外，紐約州的水牛城大學研究人員表示，辣椒素還能緩解關節和肌肉痠痛。

2. 紅椒：一杯紅椒含有190mg的維他命C,含量接近橘子的3倍。另外也富含維護眼睛健康的維他命A。

3. 青椒：維他命C的含量雖然比不上紅椒或甜椒，但也高達120mg，同時富含纖維質是個天天食用能為健康加分的好食材。

4. 羽衣甘藍（又名無頭甘藍、海甘藍、葉牡丹、牡丹菜、花菜）：富含多種礦物質和脂肪酸，一杯不僅含有80.4 mg的維他命Ｃ，維生素A跟K的含量也很高，勝過花椰菜、包心菜等其他同為甘藍菜家族。鈣質含量也比同等量的牛奶高出25mg。

5. 綠花椰菜：含有132mg的維他命C，同時高纖、又低卡路里和防癌的食材。

6. 木瓜：據研究顯示，木瓜可以減緩鼻竇炎的症狀、使肌膚有光澤和強健骨骼。一杯的木瓜含有88.3mg的維他命C。

7. 草莓：一杯的草莓含有84.7mg的維他命C，草莓也含有豐富的葉酸，有助於懷孕初期受精卵快速的增生和分化和促進胎兒的神經管發育。

8. 白花椰菜：每日吃少許的白花椰菜就可為身體補充127.7mg的維他命C、5克的纖維和蛋白質。

9. 抱子甘藍（又稱球芽甘藍，俗稱小洋白菜、小圓白菜、小捲心菜、小椰菜）：具有抗癌、增強免疫力效果，一杯含有74.8mg的維他命C。

10. 鳳梨：含有78.9mg的維他命C，而鳳梨富含的鳳梨酵素又稱菠蘿蛋白酶，可幫助體內的食物分解，幫助消化，也具有很好的抗發炎效果。

11. 奇異果：富含有137.2mg的維他命C，以及礦物質鉀。鉀可以維持心臟健康，降低血壓和中風風險。

12. 芒果：含有122.3mg的維他命C，以及富含有益眼睛健康維他命A。