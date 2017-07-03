歷任總統國慶演說：是什麼讓美國再次偉大？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）即將到來的7月4日是美國國慶日，每年在這天除了有華府的大遊行和煙火晚會外，美國總統總會發表一些振奮人心的演說，期待能帶給陷於時代焦慮的美國民眾多點希望，但今(2017)年的川普演講有可能「讓美國再次偉大」嗎？

回顧過去歷任總統的國慶演說，儘管多少摻雜政治性，都不脫基本模式：細數《美國獨立宣言》的簽訂年份、引用美國開國元勳和偉大政治家的語言、讚頌自由的美與真諦，最後再用幾句話聚集全美人民的心、凝聚分裂的社會。

例如1986年是一個正處於騷動的年代，該年初「挑戰者號太空梭」才發生爆炸災難，值冷站的美國與蘇聯竭力在雷克雅為克高峰會前達成軍備控管協議，而24歲湯姆克魯斯在電影《捍衛戰士》中裸上身打沙灘排球的帥氣畫面則深植全國人心。

這一年，雷根的國慶演說聚焦在團結與統一，引述傑佛遜(Thomas Jefferson)和亞當斯(John Adams)在1824年競選總統的歷史，儘管競選期間失和，多年後卻能放下對彼此成見，成為相知相惜的好夥伴。

雷根說，「在我們歷史上，美國領導人總是會提到國家團結，並提醒我們真正的障礙是須要推進自由的價值，而唯一的阻撓正是來自於我們自己」，雷根提醒，「我親愛的美國同胞，相信先賢和過去所有美國人民，是我們這一代的責任。」

以下美媒Quartz節錄多位總統在國慶演說提到自由與團結價值的部份內容。

1962年甘迺迪總統

「186年來，國家獨立的信仰已經撼動全世界各國，在今日的全球各地也維持著強大影響力，但有些土地上的人們卻仍在掙扎著，他們沒聽過跨國企業，更不知道獨立的概念，他們正與缺乏教育、健康與缺乏選舉的嚴重問題對抗著，但他們終究是要獨立的，縱使他們不想介入東西方冷戰之爭，但他們絕對支持國家獨立。」

1989年老布希

「213年之後，美國人可以大膽的說，我們完成了一次響亮成功的實驗，而7月4日就是慶祝成功的日子，鼓舞了其他欲打破極權統治的腳鐐、呼吸自由空氣的人們。」

1993年柯林頓

「今天在這裡，如果我們能跳脫憤世嫉俗和懷疑言論，就能攜手讓未來幾年成為美國歷史上最棒的日子。……美國人民知道，政府不可能解決所有問題，是所有人民要一起來建設這個偉大的國家。」

2001年小布希

「我們的先賢應該會很開心看到現在的美國，儘管充斥著現代生活的紛擾，仍保有熟悉的美國精神和信念，他們可以看到貧窮與慾望，但也同時見到善舉和愛心；他們可能看到沉迷與破敗，但也會看到宗教團體的成就，拯救被遺棄的希望和幫助破碎的生命。這是個與他們年代非常不同的世界，他們會看到很多不同的困苦、痛苦和害怕，但他們也會見識到讓美國之所以成為美國的兄弟之愛。」

2014年歐巴馬

「那些早年的愛國先賢們可能來自於不同背景和職業，但他們都因為一個簡單信念而團結：人生而平等，都被創造者賦予無差別的權利，這些是生命、自由和追求快樂的權利。…..

但我們的成功唯有當親身落實這些不證自明的真理時，才有可能實現，世世代代的美國人不斷上街遊行、集會、請願、抗爭，甚至以生命爭取該有的權益，開放更多機會給其他人，讓我們所深愛的這個國家更為美好。」