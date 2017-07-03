預測掉髮問題 專家： 不分性別

（台灣英文新聞/ 實習編輯 王正皓 綜合外電報導 ）生活中每個人對外表都相當重視,而掉髮問題可能會讓人失去自信心,在公開場合感到不自在。不過沒關係,現在有方法能即時發現並加以改善。

掉髮的情形是有著數種不同的狀況所造成的,和家族的遺傳基因是密不可分的。實際上,毛髮問題來自原生家庭基因,導致難以預測的頭髮狀況。

「福斯新聞網」（Fox News）引述專家鮑曼博士（Dr. Alan J. Bauman） 指出,掉髮往往與身體提高對睪酮(DHT)的敏感性有關,而非直接跟荷爾蒙有關係,而基因對睪酮的敏感性是其中一個重要的原因。鮑曼博士表示，有多達200個基因會影響頭髮生長,使得精確診斷掉髮的基因組合相當困難。

值得慶幸的是，科學家還是能預測掉髮問題,醫生能對男女性分別執行一連串實驗，進而鑑定出雄激素禿髮,這是大部分女性的主要掉髮原因。

醫生藉由刮取口腔黏膜取得DNA來預測未來禿頭的可能性,經測，呈現陽性的男士有60%的機率在四十歲以前有禿頭傾向,而85%測出遺傳變異的男性將不會在四十歲以前禿頭。不論何種性別，都可以透過檢驗測出自身的基因與禿頭傾向的關聯。

另外，男性的髮線會從額頭開始倒退,上方的頭髮會開始減少並停止生長,然而接近耳朵和脖子的頭髮卻不會受到影響,這也是科學家感到奇怪的地方。通常女性會在洗澡時發現掉髮問題,但並不會跟男性一樣那麼嚴重。

掉髮問題不在於性別,而在於是否遺傳到父母的掉髮基因,不過只要提早發現並加以治療，就能有效預防。