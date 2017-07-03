保險金安全留未成年子女 二種安排更保險

有想過未成年子女是如何使用保險金嗎？當晚婚和高齡生育已成常態，面對家中幼兒，父母的避險意識也大幅提高。若在子女自立前離世，少了自己的財務收入，子女能否生活無虞？為自己或配偶投保人壽保險，若不幸發生事故，保險金可以填補收入缺口，持續照顧遺族。不過，若自己或配偶皆離去時，未成年子女的監護人會是誰？他是否會將保險金完全用於照顧子女？保險金是否能有妥善的管理？

過去國人都是以保險金信託來規劃，以自己或配偶投保，指定身故受益人為子女，另外也洽銀行信託部，以子女名義來簽署自益的保險金信託，回頭再向保險公司批註，約定保險金進此信託專戶，保險金也就更保險了。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，進行這樣的規劃已是躍進一大步，保險金信託有幾大好處：一、信託成立簽約費相當便宜，銀行制式契約的內容，大多能涵蓋常會用到給付項目和撥款選擇；二、信託管理費是在保險金撥入後才開始計收；三、信託可以設置一位以上或順位的監察人，審核相關運作；四、之前或之後買的保單，只要受益人相同，幣別相同，都可以向保險公司批註進信託專戶；五、如果被保險人長命百歲，子女也已成年，保險金信託階段性任務達成，此時只要跟保險公司取消批註，保險金不會進入信託，損失的也只是信託成立時的簽約金而已；六、信託專戶內的資產除了作存款外，若契約未限制，子女(委託人)可以在監察人同意下，進行合適的運用。

這幾年保險公司也陸續提供保險金分期給付的服務，要保人可就保險金的一定比例約定分期給付，目前保險公司提供的給付期選擇不一，常見有10年、20年等等，而開始給付時，依保險公司公告的預定利率，計算出每期領取的金額，大大降低一次領取後監護人挪用、親友覬覦詐騙、自身揮霍以及投資不慎侵蝕本金的風險。

到底要做保險金信託還是分期給付呢？陳秋蘭協理表示，目前保險金分期給付並非全面性，若所投保的保單無法約定分期給付，還是得靠保險金信託來規劃。再者，保險金信託的彈性較大，可依需求約定定期給付的方式、特別請領條件、解約條件，甚至代為支付安養護機構；分期給付目前的選擇相對少，開始給付後亦不得變更、解約或質借。因此，欲保有給付彈性，交由監察人來把關者，就做信託，不要人為決定或裁量，那就選分期。此外，保險金信託會收取成立費及管理費，而資金運用會產生利息或理財收入；分期給付不用額外付費，且保險公司則是依給付開始日所公告之預定利率計息算出每期給付之定額，客戶可依需求來評估。

越來越多人認同保險金信託或保險金分期給付的效益，也有人會用保險金分期給付來打底，保險金信託來做第二層防護。說來說去，世上會為你操一輩子心的人，真的只有父母呀！