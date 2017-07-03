小孩免費入住！理想大地暑假限定「Niño同樂園」歡樂登場

暑假要去哪裡溜小孩？花蓮理想大地渡假飯店都幫你想好了！理想大地暑期規劃了全包式渡假行程，從早吃到晚、隨時玩、隨時樂，還為暑假到訪的小小貴賓們蓋了一座「遊樂園」，六種超好玩設施，挑戰全台CP值最高的渡假之旅。另外加碼優惠「暑期平日住房不加價」、「7/20前預購，再免費招待一名7-12歲兒童」鼓勵爸媽帶小孩走出都市叢林，體驗最高品質的服務、最好玩的設施、最優惠的價格，不管是親子出遊或是來趟家族旅行，來花蓮理想大地就對了！

理想大地有別於台灣其他樂園飯店，針對暑假推出夏日限定「Niño同樂園」，搭上紅白相間的馬戲團棚，將五彩繽紛的遊樂設施賦予了一個個西班牙故事典故，牽著小朋友搭乘馬德里廣場的王子旋轉木馬、安德魯西亞的藍天小飛機、稱霸大西洋的西班牙海盜船、巴塞隆納F1賽車、以及彩虹摩天輪，全台唯一的南歐風格飯店遊樂園，貼心的場地規畫讓大小朋友不用頂著豔陽排隊，親子一起發揮想像力，在Niño同樂園享受歡樂的美好時光。

除了Niño同樂園，定點全包式的渡假行程還有一系列免費暢玩的活動：不論是在泳池來場清涼的夏日戲水，還是乘坐輕艇，享受西班牙風格的建築藝術與花東縱谷的新鮮空氣，或是親近自然生態，參加窯烤麵包、竹筏導覽，以及騎鐵馬等野趣行程，都能讓大小朋友，有一個難忘的暑假回憶。還沒安排暑期的渡假行程嗎？快來理想大地「無限樂假期」，暑期平日住房不加價，每人$4100+10%起，7/20前預購，再免費招待一名7-12歲兒童。詳情請洽理想大地官網http://www.plcresort.com.tw/tw/room-discount