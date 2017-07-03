里山里海之美　花蓮東海岸米粑流濕地藝術季開展

(台灣英文新聞 / 藝文組報導) 林務局1日表示，暌違五年的米粑流濕地藝術季今天再度開幕，今(2017)年度藝術季係以「互助而後美好」為主題，活動理念係從里山精神出發，以水梯田為舞台，藝術做為橋樑，結合環境復育及美學表現，透過藝術看見人對土地的認同，由藝術敘說「社會-生態-生產」的互助關係，傳遞水梯田濕地復育的重要性及生物多樣性之美學價值。

林務局說，今年有11件充滿生命力且與大地緊密融合的藝術作品於花蓮豐濱鄉港口及復興部落展示，林務局及花蓮林區管理處邀請民眾親自感受與山海結合的環境藝術。

林務局說，自2010年起與部落居民舒米•如妮等合作於該地推動水梯田生態復育，並以「海稻米」作為梯田復耕之稻米品牌，且應用部落傳統作物之大葉田香、輪繖草等開發文創品，提升農村生產價值和文化價值。這段由本局與部落居民合作，將水源引回田區，回復友善農業生產及特色文化地景之過程，喚回部落居民珍惜自我土地的意識，其故事被改編並拍攝為電影《太陽的孩子》，於2015年7月上映，獲得社會好評，其電影主題曲「不要放棄」亦獲2016年金曲獎原住民最佳歌曲。

林務局基於港口部落水梯田的生態與景觀逐漸回復，為讓人們重新認識港口部落豐富的生態、文化、藝術底蘊，特於2011-2012年辦理「水梯田濕地生態環境裝置藝術展與音樂季」，邀請在地藝術家進行環境藝術創作，將水梯田復育與原住民土地倫理之理念推廣給社會大眾。時隔五年，2017年度再度復辦米耙流濕地藝術季活動，期以濕地生態與地景為基礎，藝術美學為導向，藉由海岸阿美族的文化角度和生態觀，呈現石梯坪水梯田濕地多年復育的成果，並透過藝術找回部落的傳統文化，以及人對土地、對家的認同，重建部落里山、里海精神生活的樣貌。

舒米如妮表示，「米粑流（Ｍipaliw）是阿美族語「互助」的意思，邀請來自台灣各地的藝術家在駐村創作期間，和部落有良好的互動及協力創作，建立深刻的友誼。

撒部．噶照-輕輕落下的種子 (照片由林務局提供)

林務局局長林華慶對於部落的轉變，相當感動地表示，約30多年前，還是學生時，至東海岸旅遊，對當時的水梯田美景印象深刻，可惜後來廢耕，因此五年前因應國際里山倡議趨勢，林務局與港口部落一同復育水梯田，還有花改場及東華大學等相關單位的陪伴，讓稻浪，海浪共美的文化地景，與藝術地景的結合，走出另一種永續生活的模式。這次藝術活動一半是在地藝術家，述說在地人和土地的故事，另一半的藝術家來至各地及國外，而激盪出更多的火花。

「2017米耙流濕地藝術季」由林務局花蓮林區管理處在花蓮縣豐濱鄉石梯坪及復興部落水梯田辦理，邀請9位國內藝術家，2位國外藝術家來到豐濱鄉港口部落、復興部落，呼應米粑流（MIPALIW互助）精神，以「大地美學」、「三生型態」、「生態旅遊」為基底，水田為舞台，藝術為媒介，「互助而美好」為核心價值進行駐村創作。11件藝術作品，分別是「輕輕落下的種子」、「謝謝你把我種下」、「minokay do！回家吧！」、「大地的臉孔」、「繫‧Kedecen」、「躲在樹蔭下吹吹海風」、「Daluan - 故事開始的地方」、「Ciyasepong」、「網洞捕獲」等，在花東沿岸的部落中，以體驗藝術之姿，敘說里山倡議「社會-生態-生產」的互助關係，傳遞落實生活美學。

即日起，11件藝術作品將於港口及復興部落展示，展期至10月31日遊客除了可以欣賞精采的藝術作品之外，亦可參加「撼動稻浪音樂會」、「MISALAMA來玩市集」與「行走部落輕旅行」，更多關於2017年米把流濕地藝術季，請上官方網站：http://mipaliwarts.com或Facebook搜尋「米粑流濕地藝術季」查詢。