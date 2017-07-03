「凱道沒有派對」  台灣最諷刺的風景

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合報導）昨(2)日下午在凱達格蘭大道上有一場「派對」，這是延續130天來對《原住民族傳統領域劃設辦法》的抗議，用千張紅椅子排列大型裝置藝術，迴盪著蔡英文一個人的廣播聲音，看來格外諷刺與荒謬。

已聚集在凱道附近抗議長達130天的原住民族人於昨日下午，在凱道上舉辦一場「凱道沒有派對，只有小英一個人的道歉」的「派對」，用近千張的紅椅子排出「沒有人是局外人」的字形，並且架設一個大講台重複播放去(2016)年8月1日蔡英文對原住民族的道歉文。

近千張椅子空盪盪，只有蔡英文一個人的聲音不斷在凱道迴盪，對照旁邊經過的車水馬龍與400公尺前的總統府，畫面顯得極度諷刺。

「凱道沒有派對，只有小英一個人的道歉」裝置藝術空拍影片。(影片來源：一起陪原住民族劃出回家的路)

上(6)月30日是「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第二次委員會議，但對於最重要也最迫切的《傳統領域劃設辦法》，卻完全沒有排入議程中，前原民台台長馬躍比吼認為，原轉會作為總統蔡英文唯一認可的轉型正義平台，不積極處理傳統領域問題，仍然是令人失望的原地空轉。

在昨日的記者會上，創作歌手兼本次裝置藝術策展人巴奈表示，去年8月1日蔡英文的道歉文曾說過，「我誠懇請大家保持希望，過去的錯誤絕對不會重複，這個國家總有一天可以走向和解」，但原轉會在總統府內沒有預算、法源與調查權，根本無法真正落實轉型正義的任務。

巴奈表示，「我們每一個人都站立在台灣這個島上，都是土地上經過的人，這個島上發生的事情是每一個人的責任，所以沒有人是局外人」，懇請大家一同來守護這塊土地。

文化工作者那布說，「從6月2日被警方驅離凱道到現在一個月了，再回到凱道有點近鄉情怯」，他認為有點像是回到部落舊址，一直很想念這個地方曾有過的風景、藝術品和美麗。

他批評，「但因為無知、愚昧，因為漠不關心，讓這400公尺的距離變成最遙遠的，而裝睡的人果真搖不醒」，嘲諷蔡英文去年曾對巴奈說過「有事就來找我」，如今在這裡已經130天了，卻還是視而不見。

僅距離400公尺的總統府卻聽不見這130天的聲音。(圖片來源：一起陪原住民族劃出回家的路)

那布心痛的表示，「是因為我們的人少、選票少，所以在轉型正義的機器底下就要分門別類，400年的原住民族群就不被含括在內嗎？一個自稱為公義的國家不就是要為弱勢族群伸張正義嗎？而如今全台灣人民看見政府是如何護航財團到這個地步，讓全台灣100萬公頃、1/4的土地用買的就能買到……台灣當然沒有人是局外人。」

去年8月1日小英總統代表政府向原住民道歉，今年2月14日行政院原民會公布了《原住民族土地劃設辦法》，但卻在原住民傳統領域範圍排除私有地劃設，將原先180萬公頃的傳統領域縮減到只剩80萬公頃，而那100萬公頃的私有土地在過去經由不正義手段被他人取得、騙走，後成為一件件大型開發案，不僅破壞了原住民族千百年來的生活領域、文化與經濟生存，更形同護航財團。

原住民族人希望這個大型裝置藝術能凸顯，當初看來感動真摯的道歉人，卻在實際執行時毫無魄力，連最基本與重要的傳統領域問題都無法處理，是多麼荒謬與令人氣憤。

「凱道沒有派對」的裝置藝術從2日排字後僅延續到3日下午5點，邀請大家來看看台灣最冷的風景。

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近傍晚時拍攝的現場畫面，遠方正好露出一絲亮光，期待原住民朋友爭取的權益也終能看見光亮的希望。(圖片來源：鍾孟萱)