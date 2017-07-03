日本東京都議會大選  小池擊潰安倍地位

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）號稱日本「國會大選前哨站」的東京都議會選舉昨(2)天登場，現任東京都知事小池百合子的「勢力」穩坐議會過半寶座，擊潰執政自民黨。

根據日本放送協會（NHK）出口民調，現任東京都知事小池百合子的政黨「都民第一會」在50個提名人中已贏得49個席次，也就是提名人選只有一人未當選，而其盟友公明黨提名的23人全部當選，因此兩黨共掌握72席，據估計小池陣營可能贏得73至85個席次，穩握主導權。

執政黨自民黨因受首相安倍晉三醜聞等事拖累，改選前57席只剩下23席，創下「歷史性大敗」。在此之前，自民黨在東京都議會選舉的最低席次是2009年的38席。

現年64歲的小池昨獲悉出口民調結果後，笑容滿面地說：「我很高興獲得大家的認同」，這是小池自去年當選東京都知事以來面臨的首次議會選舉，該黨大勝，被視為是民眾肯定她執政一年的表現，包括如何處理築地市場遷地和東京奧運超支等議題。

如今小池聲勢大漲，甚至可望挑戰首相寶座，不過時間點預料要等到2020年東京奧運落幕之後。

自民黨潰敗程度出乎預期，該黨東京都連合會會長下村博文直言，結果「比預期更嚴峻」，源於「民眾對自民黨的不信任」。

醜聞纏身的首相安倍成為眾矢之的，他先後被捲入「森友學園」案，涉嫌讓友人以低價取得國有地建校，及「加計學園」案，被指圖利友人在國家經濟特區設立獸醫學院。相關醜聞持續發酵，讓安倍支持度暴跌至近來的48%。

此外，日前防衛大臣稻田朋美的失言風波，違反日本《憲法》規定自衛隊必須政治中立的立場，要選民支持「與防衛省、自衛隊、防衛大臣站在一起的自民黨」，引發在野黨強烈抨擊，也給選民負面印象。

這次選舉結果勢必改變日本政治板塊，日本共同社報導，自民黨在首都東京都議會慘敗後，對首相官邸主導的「安倍獨大」體制造成嚴重打擊。安倍明年9月的黨魁保衛戰可能會受到挑戰，進而斬斷他企圖成為日本任期最長的首相之路，並影響他的最大政治目標，亦即修改日本《和平憲法》。