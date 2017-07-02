揭開中國大陸婚姻面紗 蘭嵐告訴你

兩岸的婚姻交流越來越頻繁，但兩地的規定卻大不同！日前剛嫁到臺灣的大陸姑娘蘭嵐，本身念法律學有專精，對中國大陸的婚姻制度有所研究，移民署臺北市服務站主任黃齡玉除了鼓勵她來當志工幫助更多人，也特別商請她開了專題分享會，並邀集站內承辦大陸配偶業務的櫃檯同仁一起學習，對於陌生的大陸婚姻制度，也透過她親身辦證的經驗分享，揭開神秘的面紗。

「據今年《中國社會報》5月2日報導，截至2016年底，在大陸辦理結婚登記的兩岸婚姻數，已經達到37.5萬對！兩岸婚姻家庭已經成為文化交流的紐帶。」來自福建的蘭嵐，今年才27歲，卻對兩岸婚姻法規相當有研究，不僅介紹結婚，甚至協議離婚、財產分割、收養子女都有深入淺出的講解，志工、通譯和同仁們都頻頻點頭。

蘭嵐說，臺灣配偶來大陸結婚登記，可以在婚姻登記處直接辦理公證、領結婚證書，和臺灣在法院公證很不一樣。就判決離婚方面，如臺灣的法院判決離婚並完成離婚登記，大陸方面也會承認，反之亦然。大陸地區對領養人規定要30歲以上才可，若是領養人單身(無配偶)，領養者與被領養者年齡必須相差40歲以上，以免子女變老婆或先生，這是相較臺灣比較特殊的規定。

雖然是四個月前才嫁來臺灣，但是舉凡夜市美食、地方特產或潮服，都能如數家珍，原來蘭嵐四年前來臺念法律研究所時，她的先生(當時的學長)對她照顧有加，帶著她遊遍大街小巷，兩人相愛、相戀因而結婚，未來計畫開一家提供兩岸法律諮詢的律師事務所，希望能協助需要更多法律服務的人。