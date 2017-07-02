台北美福推出【Summer Bikini Party住宿專案】

手持果香馥郁的調酒與閨密們於浪漫的池畔漫聊夏日午後時光，是炎炎夏日最棒的選擇！台北美福大飯店的戶外恆溫泳池，林立羅馬風格高柱，打造城市裡的私密渡假勝地！池畔旁的Cocoon珠寶盒下午茶，即將於今夏再度現身，邀三兩好友來個城市渡假最是輕鬆。台北美福大飯店於7月21日至8月31日的週五至週日推出【Summer Bikini Party住宿專案】，原價NT$18,638，專案特別價NT$7,000+15.5%，即可入住15坪寬敞的行政客房，翌日早晨於彩匯品嚐豐盛的中、西式自助早餐，再加贈Cocoon池畔酒吧華麗推出的【夢夏池畔】復刻版珠寶盒下午茶一組（價值NT$1,880+10%）。如於7/21-7/22入住則加贈7/22下午於池畔舉辦的Cosmo Bikini Party泳池派對入場券，並可憑券於現場兌換驚喜禮品。此外，凡於入住時秀出手機證明加入美福飯店LINE好友，還可獲贈美麗華摩天輪搭乘券（憑住房人數贈與），訂房請洽02-7722-3399。

【夢夏池畔】復刻版珠寶盒下午茶為呼應粉紅泳池派對主題的繽紛色調，由點心房主廚黃伯欽量身訂做一系列以「Summer Bikini Party」的甜品組合，其中以 紅鶴糖霜餅乾 最吸睛，呼應這次Party視覺主角；以及使用夏天最受歡迎的水果製成的 愛文芒果塔 ，其他還有綜合莓馬卡龍、紅酒櫻桃凍杯及檸檬糖霜蛋糕等甜點；底層鹹點則有丹麥熱狗、蔬菜司康、北海道玉米麵包等，鹹甜交織，是一款不膩口的迷人下午茶搭配。飲品則主打創意香甜調酒，瀰漫唯美又不失可愛的三款風格特調，除了經典款【柯夢波丹】外，【夏日香氣】以棉花糖造型搶鏡，酸甜綜合水果汁襯托Tiffin茶底及香茅爽朗風味，再以新鮮草莓及綿密的棉花糖收斂口中的酸澀度，清爽酸甜退去夏日暑氣；造型超可愛的【游泳池沒有水】以微醺蜜桃酒及蘋果汁創造濃厚的水果香檳口感，咀嚼杯中的小熊軟糖，濃郁清新的微甜感讓人一杯接一杯愛不釋手。