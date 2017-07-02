「萬世師表－書畫中的孔子」特展 故宮盛大開展

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）在綿長的華夏文化中，恐怕沒有任何一人能和孔子一樣，對後世造成如此深遠的影響。國立故宮博物院自七月一日起至九月二十八日，推出「萬世師表－書畫中的孔子」特展，本次特展共計選展三十五組件，分成「聖賢小像」、「刻碑崇聖」、「歷代尊儒」以及「經典圖繪」等四個單元，藉以向這位以聖德雨露滋養華夏文化數千年的萬世師表致敬。故宮表示，希望能藉由此特展讓大家能好好欣賞孔子在歷代書畫中的聖人形影。

本次特展將首度展出康熙二十三年(1684)，清聖祖南巡幸駕曲阜，親至孔子故居時所頒賜的御筆「萬世師表」榜書。此榜書曾被誤以為已經燒毀於文化大革命的烈焰中，實則是被孔子的第七十七代嫡長孫孔德成先生低調護送來台，現存於故宮。這也是目前全臺首學臺南孔廟大成殿內時代最早，面積最大「萬世師表」匾額的墨蹟原作。

孔子(西元前551- 449) 名丘，字仲尼，是東周時期重要的思想家與教育家。歷史上首度出現替孔子畫像的記載，其實已距離孔子故去六百年後了。加上歷代尊崇孔子，亦為孔子的樣貌增添了不少傳說與神話色彩。也難怪現存的孔子肖像千百種，分明是畫同一人，卻出現多種不同的長相。

故宮典藏中與孔子相關者，除了繪畫、版畫中的各類孔子肖像，書法中諸多漢隸名作、歷代碑刻、經典箴言，以及御筆書匾等，也都是漢代以來尊崇儒術所留下的歷史軌跡。展場內也會豎立真人大小的孔子立牌，提供觀眾和孔子較量身高，或是合影留念。另外，並有分析孔子樣貌傳說的說明圖，為觀眾解密孔子長像的塑造源流。

另外，故宮也將與故宮晶華合作，於「萬世師表」展覽期間推出多項利多方案。包括民眾憑正館票根可享餐飲單點九折優惠；八月起，將推出具有濃厚儒家文人色彩的「孔府宴」套餐，民眾憑正館票根可享此套餐九折優惠；另教師憑教師證也可享以上九折優惠。故宮表示，歡迎大家利用暑假期間，「到故宮看孔子展，上晶華品論語宴」，這項結合美食與藝術的文化創舉，一定會讓大家有視覺與味蕾的雙重收獲。