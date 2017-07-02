7月2日台灣各報頭條速報

聯合報：習近平劃出港獨底線



聯合報2日報導，香港昨天舉行慶祝回歸20週年大會暨新一屆政府就職典禮。大陸國家主席習近平致詞時，首度為港獨劃出底線：「絕對不允許危害國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威」。



中國時報：雙城論壇7年有成 上海成對台工作前哨站



中國時報2日報導，2017年雙城論壇今在上海登場，由於過去7年雙城論壇交流成果豐碩，讓上海成為大陸對台工作前哨站，更是許多對台政策試點城市。上海不只早於2015年就給台胞「市民待遇」，更積極拉攏台青前往上海創業、就業搭建不少平台，堪稱拉攏台灣「一代一線」最成功的大陸城市。



蘋果日報：車友突襲國道爭路權 破紀錄89輛重機挨罰



蘋果日報2日報導，550c.c.以上大型重型機車車友為爭取上國道，昨發起自行試駕國道活動，從凌晨開始，北部車友分梯突襲衝上國道，中南部車友也號召響應，警方攔檢、拖吊還造成國道大塞車，全台至少開出89張違規罰單，創下警方單日對大型重機開出最多罰單紀錄，另有2200名車友齊聚凱道怒吼：「罰就罰，給我路權！」但立委對全面開放大型重機上國道，態度保留，交通部也表示將評估觀察1年，若相關數據達標，傾向開放交通量較少的橫向國道試辦。



自由時報：不甩習近平 港人上街示威



自由時報2日報導，中國國家主席習近平1日出席香港新任特首林鄭月娥的就職典禮，提出「習4點」親自為「港獨」畫下紅線，嚴厲警告港人堅守「一國」原則。然而，港人無懼威脅，抗議行動從早到晚遍地開花，規模最大的「七一遊行」下午如期舉行，逾6萬民眾撐雨傘上街，訴求「真普選」和釋放諾貝爾和平獎得主劉曉波。曾遭中方拘捕的銅鑼灣書店前店長林榮基帶領遊行隊伍出發前指出，回歸20年以來，香港的情況「差到不堪」，他並批評中國想一手摧毀「一國兩制」的承諾。